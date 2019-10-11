В Минобороны обсудили развитие военного технополиса до 2023 года

Военное ведомство ускоренно внедряет прорывные идеи и технологии в новейшие образцы вооружения и техники. Этому во многом способствует деятельность ведомственного инновационного технополиса "Эра". Программу его развития до 2025 года Сергей Шойгу в пятницу обсудил со своими генералами на коллегии Минобороны.

Надо сказать, что технополис в Анапе - не просто научный кластер в составе Вооруженных сил. За сравнительно короткое время он превратился в площадку эффективного взаимодействия военных с различными министерствами, исследовательскими институтами, вузами и предприятиями промышленности. Участвовать в деятельности военного иннограда, по оценке Шойгу, стало престижно и перспективно. Не случайно в совместную работу с "Эрой" включились уже 250 научных организаций, оборонных заводов и компаний. С более чем сотней из них Минобороны заключило соглашения о сотрудничестве. В результате спектр проводимых здесь исследований только за последний год расширился почти в два раза.

Министр перечислил некоторые уникальные разработки "Эры". К примеру, именно здесь рассчитали алгоритмы автономного управления беспилотниками без использования информации со спутников. Собранная в технополисе база данных по военной технике и объектам капстроительства - а это 50 тысяч слайдов - незаменима для использования в системах навигации и точечного наведения на цели ударных средств. А технология производства макетов органов человека уже применяется для планирования сложнейших медицинских операций, сокращает время их проведения и снижает риск осложнений. Еще один медицинский проект, разработанный на основе технологий искусственного интеллекта, повысил точность диагностирования заболеваний сердца и выбора оптимальных методов их лечения.

Понятно, что высокими технологиями в армии занимаются не только сотрудники "Эры". С 2012 года в Минобороны действует автоматизированная система ресурсного обеспечения "Алушта", которая охватывает сегодня 840 объектов, свыше 3,5 тысячи рабочих мест и содержит данные о 700 тысячах российских военнослужащих. "Система непрерывно совершенствуется. Ежегодно растет число решаемых ею информационно-расчетных задач. В настоящее время выполняется более четырехсот", - сообщил коллегам Шойгу. С помощью "Алушты", в частности, в армии ведется централизованный автоматизированный расчет денежного довольствия.

По словам министра, с прошлого года все назначения и перемещения солдат и офицеров, их увольнение со службы проводятся с помощью электронных приказов с последующей автоматической разноской информации по базе данных. "Это дает возможность сократить время формирования приказов и выписок из них в три раза", - отметил Шойгу. Он также напомнил, что в Минобороны автоматизированы процессы оформления документов на предоставление квартир ведомственным очередникам, выдачи им жилищных субсидий и государственных жилищных сертификатов. "Благодаря этому удалось исключить случаи неправомерного распределения постоянного жилья, а срок подготовки документов для его предоставления сократить в шесть раз", - сообщил министр.

Отдельно на коллегии шел разговор о противодействии информационным нападкам на историю нашей страны. Шойгу не скрывал: "Есть силы, которые, используя информационное пространство, пытаются поставить под сомнение значимость таких героических поступков, стремятся навязать чуждую систему ценностей, исказить историю нашей страны и принизить ее достижения". В этих условиях, считает министр, особенно важно не только наращивать военно-технический потенциал, но и воспитывать сильного духом воина, профессионала, способного противостоять попыткам воздействия на сознание и обеспечить собственную информационную безопасность.

С этой целью в Минобороны совершенствуют систему военно-политической подготовки. В частности, в Вооруженных силах работает более двух тысяч психологов. Такие специалисты в армии, безусловно, необходимы. Ведь, по словам Шойгу, "профессиональная деятельность военных сопряжена с повышенными физическими и эмоциональными нагрузками, нередко - с риском для жизни". В качестве примера мужества и героизма наших воинов министр привел службу солдат и офицеров российской группировки войск в Сирии.

- Мы помним, - сказал он, - как старший лейтенант Александр Прохоренко, попав в окружение под Пальмирой, вызвал огонь на себя. Как капитан Марат Ахметшин в одиночку противостоял двумстам боевикам. Как майор Роман Филипов после крушения своего самолета вступил в неравный бой с террористами и не позволил захватить себя в плен. Как бойцы отряда специального назначения сражались с тремястами боевиками и удержали стратегически важные высоты в районе Алеппо.

И таких примеров, подчеркнул министр, множество.