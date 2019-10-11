Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации

Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали. При этом все же порядок посещений регулировали главные врачи.

В проекте приказа Минздрава содержится несколько важных пунктов. Во-первых, в нем оговаривается, что больного смогут навещать не только его близкие родственники и члены семьи, но также по его просьбе или согласии - друзья, знакомые, соседи. Это очень важно для одиноких людей.

Во-вторых, как указано в документе, "в исключительных случаях" и с письменного разрешения руководителя отделения, родственники смогут находиться рядом с больным в любое время суток, в том числе и ночью. Гуманное решение, которое позволит родным спокойно попрощаться и проводить умирающего родственника, оставаясь рядом с ним до конца.

При этом документ учитывает и интересы медиков: нередко врачи жалуются, что находящиеся рядом с больным родственники мешают им выполнять реанимационные мероприятия. В эти моменты посетителям находиться в отделении будет запрещено.

Еще один важный момент: вся информация о правилах посещения как медучреждения в целом, так и его реанимационного отделения, должна быть доступна всем желающим. Например, размещена на официальном сайте клиники. Это обеспечит прозрачность правил и исключит разногласия между медиками и родственниками больных.