Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации

Новости

Киев разместил ЗРК "Бук" на позициях в Донбассе 20:51
Аэропорт Пулково принял первых туристов с электронными визами 20:33
Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля 20:25
Белый дом подтвердил выдвижение Салливана на должность нового посла США в РФ 19:44
США дополнительно разместят три тысячи военных в Саудовской Аравии 19:40
Воссозданный проект Леонардо да Винчи потряс современных инженеров 19:38
Семья Заворотнюк впервые выступила с официальными заявлениями 19:32
В России зарегистрировано почти 14 тысяч доноров костного мозга 19:24
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка 19:23
Сбой произошел в работе первого энергоблока Запорожской АЭС 19:18
Семья Заворотнюк прокомментировала сообщения об ухудшении ее состояния 19:12
Второй турецкий военный погиб в ходе операции на северо-востоке Сирии 18:37
Акции "Яндекса" упали более чем на 17 процентов 18:21
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске 18:16
Додик: Возведение русско-сербского храма в Баня-Луке движется интенсивно 17:48
В Болгарии опровергли слухи о пуске советских танков на металлолом 17:45
"Яндекс.Такси" подал новое ходатайство в ФАС о покупке сервиса "Везет" 17:40
В Уфе открыли первую вертолетную площадку для санавиации 17:30
В Кемерове пройдут памятные мероприятия в честь космонавта Леонова 17:28
Свидетели рассказали об убитой в Саратове девочке 17:14
РПЛ изменила время начала матча "Локомотив" - "Спартак" 17:10
Лидеры стран СНГ подписали декларацию об экономическом сотрудничестве 17:02
Назван самый популярный в России авиамаршрут 16:48
Сергей Собянин осмотрел круглогодичную ярмарку на юго-востоке Москвы 16:44
МИД: Не оставим без ответа отказ Эстонии на въезд членам "Молодой гвардии" 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 19:40
Рубрика: Общество

Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации

Текст: Ирина Невинная
В исключительных случаях в отделениях реанимации и интенсивной терапии можно будет навещать пациента в любое время суток, в том числе, и ночью. Такое предложение содержится в проекте приказа Минздрава об общих требованиях к организации посещений пациентов родственниками и иными людьми. Проект документа министерство опубликовало на официальном сайте нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости
Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости

Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали. При этом все же порядок посещений регулировали главные врачи.

В проекте приказа Минздрава содержится несколько важных пунктов. Во-первых, в нем оговаривается, что больного смогут навещать не только его близкие родственники и члены семьи, но также по его просьбе или согласии - друзья, знакомые, соседи. Это очень важно для одиноких людей.

Фото: istock
Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам

Во-вторых, как указано в документе, "в исключительных случаях" и с письменного разрешения руководителя отделения, родственники смогут находиться рядом с больным в любое время суток, в том числе и ночью. Гуманное решение, которое позволит родным спокойно попрощаться и проводить умирающего родственника, оставаясь рядом с ним до конца.

При этом документ учитывает и интересы медиков: нередко врачи жалуются, что находящиеся рядом с больным родственники мешают им выполнять реанимационные мероприятия. В эти моменты посетителям находиться в отделении будет запрещено.

Еще один важный момент: вся информация о правилах посещения как медучреждения в целом, так и его реанимационного отделения, должна быть доступна всем желающим. Например, размещена на официальном сайте клиники. Это обеспечит прозрачность правил и исключит разногласия между медиками и родственниками больных.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума запустила опрос о смертной казни после убийства девочки в Саратове
Путин выразил соболезнования родным и близким Леонова
США призвали Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии
Песков рассказал о подготовке встречи "в нормандском формате"
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту