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11.10.2019 14:37
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Москве прошли Всемирные соревнования по приготовлению блюд китайской кухни

В Москве торжественно завершились 2-е Всемирные соревнования по приготовлению блюд китайской кухни. Мероприятие совместно провели Китайская кулинарная ассоциация, Российская ассоциация содействия распространению конфуцианской культуры и Ассоциация китайских эмигрантов и этнических китайцев в России, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Кулинарные изыски помогают сближению народов разных стран. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Кулинарные изыски помогают сближению народов разных стран. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Кулинарные изыски помогают сближению народов разных стран. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Соревнования прошли в 3 группах: индивидуальные и командные гонки, а также приготовление стандартных блюд. Во время индивидуальных гонок участники, используя различные ингредиенты, за определенное время должны были приготовить горячие и холодные блюда с уникальным вкусом и мучные кондитерские изделия, продемонстрировать мастерство владения специальными техниками художественной резьбы по овощам и фруктам. А в командных гонках слаженно работали все члены команды.

По словам советника по культуре посольства Китая в России Гун Цзяцзя, кулинария - важная составная часть культуры страны. Она очень тесно связана с жизнью каждого из нас. Между тем, по своей истории и количеству используемых ингредиентов китайская кухня лидирует в мире. Рестораны китайской кухни, как место демонстрации достижений китайской кулинарной культуры, сейчас работают чуть ли не во всех уголках мира. Они не только помогают сближению народов разных стран, но и служат отдушиной для китайских эмигрантов и эмиграционных китайцев, проживающих за границей.

По итогам соревнований были вручены премии "Бриллиант" четыре и пять звезд соответственно, победителям в каждой категории вручили золотые, серебряные и бронзовые награды. Всем лауреатам были присвоен титул "Посланник культуры китайской кухни в мире". В будущем они должны продолжать прилагать усилия для содействия глобализации китайской кухни.

Всемирные соревнования по приготовлению блюд китайской кухни, как их еще называют, "Олимпиада индустрии китайской кухни", проводятся один раз в 4 года. Нынешнее событие собрало 136 мастеров кулинарии из 15 стран, в числе которых, Китай, Россия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Казахстан и т.д., поэтому и стало самым масштабным с высочайшим уровнем организации среди всех подобных мероприятий в мире.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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