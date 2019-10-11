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11.10.2019 14:21
Рубрика: В мире

В продажу поступили банковские карты из чистого золота

Текст: Диана Ковалева

В Соединенном Королевстве начали выпускать первые в мире банковские платежные карты из чистого золота. Об этом сообщается на сайте Королевского монетного двора страны.

Фото: Billy Vaughan / www.thehistoryblog.com
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Как отмечают в ведомстве, карты из 18-каратного драгоценного металла предназначены для тех, кто "ценит предметы роскоши". Их владельцам не надо будет платить комиссию за операции по текущему счету и обмен валюты, а в путешествии приятным бонусом становится специальная консьерж-служба.

Приобрести карту, разработанную совместно с международной платежной системой MasterCard и фирмой Accomplish Financial, можно за 18,75 тысяч фунтов стерлингов (около полутора миллионов рублей).

В мире Европа Великобритания
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