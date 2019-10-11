В России более чем в 2 раза выросло число людей с ожирением

Избыточный вес и ожирение имеют более половины россиян старше 30 лет. Об этом сообщает Роспотребнадзор. При этом по сравнению с 2012 годом число людей, страдающих ожирением, увеличилось в 2,3 раза.

В ведомстве напоминают, что любые отклонения от нормы в весе - это, прежде всего риск развития серьезнейших недугов, таких, как сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабет. Ожирение, к тому же, значительно уменьшает продолжительность жизни: в среднем на 3-5 лет при небольшом избытке веса, и до 15 лет при выраженном ожирении.

Как отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попова, в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" реализуются мероприятия, направленные на продвижение принципов здорового питания, снижение дефицита микронутриентов, преодоление избыточного потребления сахара, соли и жира.

Роспотребнадзором совместно с Институтом питания РАН разработаны три методики: проведение мониторинга питания детей дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах; определение показателей качества пищевой продукции; определение доступности населению отечественной пищевой продукции, способствующей устранению дефицита микроэлементов и микронутриентов. В рамках мониторинга будет усилен контроль за показателями качества продуктов на полках магазинов.

Прививать привычку к здоровому питанию важно с детства. Ведь избыточный вес в детстве - значимый фактор ожирения во взрослом возрасте. Установлено, что 50% детей, имевших избыточный вес в 6 лет, становятся тучными во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте эта вероятность увеличивается до 80%.