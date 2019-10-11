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11.10.2019 19:24
Рубрика: Общество

В России зарегистрировано почти 14 тысяч доноров костного мозга

Текст: Ирина Невинная
За последний год в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова вступили 13 685 человек, об этом сообщили сегодня в Российском фонде помощи (Русфонд). Цель создания регистра - помощь людям с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, нуждающимися в трансплантации костного мозга.

Ежегодно в России выполняется порядка 1 500 операций по пересадке костного мозга, тогда как нуждаются в таком лечении, по данным Минздрава, более 5 000 человек. Основная причина - в сложности найти для больного подходящего донора костного мозга. Во многих случаях их приходится привлекать из Европы, но это очень дорого, все расходы такого рода берут на себя благотворительные фонды. Обычно процедура подбора донора из Европы обходится в 25-30 тысяч евро.

Как в Петербурге привлекают доноров костного мозга

О том, что в России должен быть создан свой единый регистр, уже давно говорят врачи-онкогематологи. Важность проблемы признают и в Минздраве, где разрабатывают нормативную базу для создания единого регистра. Сейчас небольшие по численности доноров разрозненные регистры существуют в ведении медицинских центров, выполняющих трансплантации. Конечно, между ними существует обмен информацией, но подобрать донора в такой ситуации все-таки непросто. Всего в России зарегистрировано в общей сложности чуть больше 110 тысяч доноров. Но для того, чтобы регистр был рабочим, то есть давал возможность найти подходящего донора для любого конкретного больного, минимальное число зарегистрированных доноров должно превысить хотя бы полмиллиона человек. В Европейском регистре, для примера, значится 8 миллионов добровольцев.

Любой желающий пройти типирование и стать донором (если не будет ограничений по здоровью), может сделать это в любой момент, например, одновременно со сдачей донорской крови. Например, в дни донора, которые регулярно проводятся в Российском Национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова, все желающие стать участниками регистра доноров костного мозга могут об этом заявить, и для них будет выполнен соответствующий анализ.

Почти половина россиян становились донорами

Еще одна возможность появилась благодаря договоренности Русфонда с крупной сетью медицинских лабораторных услуг "Инвитро": кровь для типирования можно сдать в любом из многочисленных подразделений сети, после чего они отправляются в специализированную лабораторию, и по итогам исследования данные добровольцев заносятся в регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Общество Здоровье
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