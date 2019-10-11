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В Steam добавят функцию, которая уже давно успешно работает на PlayStation

Текст:   Богдан Бобров
11.10.2019,  
13:13
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Valve разослала письмо разработчикам партнерских организаций, в котором сообщила о скором запуске новой функции Remote Play Together на платформе Steam. Об этом сообщает Dsogaming.

Согласно источнику, нововведение позволит геймерам играть по Сети в те игры, в которых такой режим даже не предусмотрен, а есть только кооператив за одним компьютером.

В качестве примера можно привести игру Rayman Legends - сейчас несколько игроков могут сообща проходить сюжетную кампанию, только сидя перед одним экраном. Remote Play Together будет имитировать эти условия, заставляя игру "поверить" в них, что позволит играть через интернет.

Все это можно было бы назвать новаторством и полезной инновацией, но дело в том, что технология, работающая по похожему принципу, уже много лет успешно используется на консолях PlayStation 4. Там она называется Share Play - для ее использования хосту требуется активная подписка PlayStation Plus.

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Именно поэтому Remote Play Together выглядит как очередная запоздалая и неповоротливая попытка Valve угнаться за современными трендами. В ближайшее время функция будет доступна в бета-версии клиента Steam.

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