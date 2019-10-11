В странах Содружества обеспокоены ситуацией в Афганистане

Обратить особое внимание на внутренние риски в сфере безопасности, которые существуют в регионе стран Содружества, призвал своих коллег на саммите в Ашхабаде 11 октября президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Речь идет, по его словам, об угрозе "распространения экстремисткой идеологии, а также возвращения из зон боевых действий на Ближнем Востоке террористов из числа граждан СНГ", - сказал Эмомали Рахмон. Он выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, передает БЕЛТА.

Угрозы международной безопасности, отметил в свою очередь на заседании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, приобретают транснациональный характер. Без оперативного обмена информацией и тесного взаимодействия, полагает он, невозможно эффективно противостоять терроризму и экстремизму, организованной преступности и наркотрафику. "Все, что сегодня происходит в Афганистане, нас особенно беспокоит. Беспокоит, чем кончатся "демократические" выборы и какие результаты это принесет для нас. Это очень важно, особенно на севере Афганистана", - уточнил лидер республики.

О консолидации в сфере безопасности говорил на саммите и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. "Нам необходимо усилить работу по повышению роли СНГ в решении данных проблем" - подчеркнул лидер республики. Особенно важным, по его мнению, является "взаимодействие в сфере пограничной безопасности и охраны государственных границ". Он предложил наращивать взаимодействие спецслужб государств СНГ по противодействию вызовам и угрозам.