Володин: 25 млн россиян хотели бы жить в деревне

Новости

В странах Содружества обеспокоены ситуацией в Афганистане 13:21
Фею-крестную в новой "Золушке" сыграет чернокожий гей 13:17
Девушка-боец MMA проведет бой спустя четыре месяца после родов 13:16
Путин: Необходимо купировать возможность прихода боевиков из Сирии 13:11
В зоопарке Сибири искусственно выкормили детеныша кинкажу 13:08
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли 6,5 тысячи боеприпасов 12:59
Путин рассказал о последствиях размещения оружия в космосе 12:53
Президенты РФ и Туркмении призвали к ответственности в инфопространстве 12:51
В Перми суд вынес приговор "Реальным пацанам"-наркоторговцам 12:43
Путин выразил обеспокоенность планами США на размещение ракет в Азии 12:43
Путин объяснил, почему не получается развести силы в Донбассе 12:37
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед". И это феерия 12:35
Нижегородский мотоциклист погиб в ходе следственного эксперимента 12:32
Медведев назначил директора "Артека" 12:32
Лукашенко выразил обеспокоенность предстоящими учениями НАТО 12:26
Стало известно имя нового посла США в России 12:26
Владимир Путин пояснил свое отношение к либерализму 12:16
Путин поздравил президента Кубы с избранием 12:13
В Петербурге таксист ограбил пассажира, не заплатившего за ожидание 12:09
Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом 12:07
Путин рассказал о перспективах формирования единого финансового рынка для СНГ 12:05
На Урале предложили облучать куриные яйца для защиты от сальмонеллы 12:04
Житель Саратова признался в убийстве 9-летней девочки 12:03
Крым углубит Керченский пролив для безопасного прохода судов 12:01
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 12:44
Рубрика: Власть

Володин: 25 млн россиян хотели бы жить в деревне

Текст: Галина Мисливская
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, порядка 25 млн граждан России готовы променять город на село при наличии условий. Эту цифру он назвал в ходе делового завтрака, посвященного комплексному развитию сельских территорий.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

У сельской местности, отметил он, "есть преимущества села - экология, чистые продукты, безопасность, но есть минусы - низкая заработная плата, в разы отличающаяся". "У нас житель села имеет доход в три раза меньше, чем житель города", - заявил Володин.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Как доставляют продукты в отдаленные деревни

Однако при прочих равных горожане охотно переедут в деревню, сказал он, добавив, что на эту тему проводились исследования. "Порядка 25 млн человек из крупных городов готовы приехать на село, если будет высокооплачиваемая работа, если на селе будет хорошая медицина, качественное образование", - рассказал председатель нижней палаты парламента.

Если в городах государство многие вопросы для жителей решает, то на селе эти вопросы житель решает сам, продолжил Володин. "Поэтому программа комплексного развития сельских территорий - программа нужная. Более того, мы считаем ее необходимо поддерживать и пополнять каждый год дополнительными ресурсами и заниматься качественным подходом ее реализации. Потому что без регионов, без муниципалитетов, партнерства и диалога с профессиональным сообществом невозможно реализовать эту программу", - полагает он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Позиция Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений
Стало известно имя нового посла США в России
Михаил Пиотровский будет возглавлять Эрмитаж еще три года
Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Риги
СМИ: В России водителей проверят на хронический алкоголизм