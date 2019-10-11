Володин: 25 млн россиян хотели бы жить в деревне

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, порядка 25 млн граждан России готовы променять город на село при наличии условий. Эту цифру он назвал в ходе делового завтрака, посвященного комплексному развитию сельских территорий.

У сельской местности, отметил он, "есть преимущества села - экология, чистые продукты, безопасность, но есть минусы - низкая заработная плата, в разы отличающаяся". "У нас житель села имеет доход в три раза меньше, чем житель города", - заявил Володин.

Однако при прочих равных горожане охотно переедут в деревню, сказал он, добавив, что на эту тему проводились исследования. "Порядка 25 млн человек из крупных городов готовы приехать на село, если будет высокооплачиваемая работа, если на селе будет хорошая медицина, качественное образование", - рассказал председатель нижней палаты парламента.

Если в городах государство многие вопросы для жителей решает, то на селе эти вопросы житель решает сам, продолжил Володин. "Поэтому программа комплексного развития сельских территорий - программа нужная. Более того, мы считаем ее необходимо поддерживать и пополнять каждый год дополнительными ресурсами и заниматься качественным подходом ее реализации. Потому что без регионов, без муниципалитетов, партнерства и диалога с профессиональным сообществом невозможно реализовать эту программу", - полагает он.