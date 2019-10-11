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11.10.2019 11:44
Рубрика: Экономика

Володин рассказал, когда регионы смогут не возвращать кредиты Минфину

Текст: Галина Мисливская
Регионы могут получить право не возвращать Минфину бюджетные кредиты, если эти средства используются на инвестиционные цели.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Такие поправки в законодательство готовятся сейчас в Госдуме, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в ходе делового завтрака, посвященного комплексному развитию сельских территорий.

По его словам, регионам-реципиентам из-за дефицита бюджета сложно найти средства на программу комплексного обустройства села и подобные проекты. Законодатели после консультаций с правительством предлагают свое решение этой проблемы.

Фото: Любовь Проценко.
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"В ближайший месяц законодательство будет сформировано, мы внесем предложения, которые позволят регионам с долговыми обязательствами перед федеральным бюджетом (речь идет о бюджетных кредитах) использовать эти средства для реализации инвестиционных проектов", - рассказал Вячеслав Володин.

По его словам, Минфин будет засчитывать субъектам инвестиционные расходы как возврат кредита. Министерство финансов, по словам спикера ГД, поддержало это предложение.

"Это серьезный шаг, потому что речь идет о серьезных ресурсах - более триллиона рублей", - отметил Вячеслав Володин. "Думаю, в течение ближайших недель мы переложим такое решение на нормы закона, и оно будет принято", - добавил он.

Экономика Казна Бюджеты регионов Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Госдума Правительство Минфин
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