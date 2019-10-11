Володин встретился с Эрдоганом в Стамбуле

Спикер Госдумы Вячеслав Володин начал визит в Турцию, где 12 октября примет участие в третьей Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В преддверие мероприятия Володин встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, в ходе официального приема президент Турции пообщался со всеми участниками Конференции.

На отдельной встрече председатель ГД передал Эрдогану теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина. Они также обсудили главные темы Конференции, которая пройдет в Стамбуле - вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.

На полях конференции 12 октября запланирован ряд двусторонних встреч председателя Госдумы с председателями парламентов Турции, Афганистана, Пакистана.