Воссозданный проект Леонардо да Винчи потряс современных инженеров

Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) при помощи 3D-технологии построили уменьшенную копию моста, спроектированного Леонардо да Винчи, и установили, что и в наше время такая конструкция была бы одной из самых прочных в мире.

Как сообщает Live Science, исследование было проведено по оригинальному и малоизвестному рисунку Леонардо. В 1502 году османский султан Баязид II объявил своего рода конкурс на проектирование моста. Он должен был соединить Константинополь с соседней областью под названием Галата.

Да Винчи был одним из тех, кто послал султану письмо с описанием идеи моста длиной 280 метров. В то время он уже был известным художником и изобретателем, однако эту работу ему не доверили. Спустя полтысячи лет ученые из MIT проанализировали проект да Винчи и проверили, насколько прочным был бы этот мост, если бы его построили.

Группа исследователей построила его точную копию, используя только те материалы и строительное оборудование, которые были 500 лет назад. Также они учли геологические условия местности, где должен был появиться мост.

В своих описаниях да Винчи не указал материалы или оборудование, необходимые для строительства. Но единственным доступным в то время материалом, который выдержал бы большие нагрузки на таком длинном мосту, был камень.

В оригинальном варианте потребовались бы тысячи строительных блоков. В рамках исследования инженеры при помощи 3D-принтера напечатали 126 блоков. Созданная ими модель оказалась в 500 раз меньше, чем мост да Винчи. Однако ее параметры просто потрясли исследователей.

Они отмечают, что мост да Винчи был бы почти в четыре раза короче современного моста Джорджа Вашингтона и в 4,5 раза короче моста Золотые ворота. Но для своего времени он стал бы самым длинным.

Кроме того, в то время большинство опор представляли собой полукруглые арки. При такой длине потребовалось бы более десятка таких опор. Однако да Винчи предложил революционную идею - его мост сам представлял собой одну-единственную арку, которая была достаточно высокой, чтобы позволить парусным судам свободно проплывать под ней.

Более того, модель да Винчи предполагала устройство на обоих концах моста специальных укреплений - стабилизаторов. Они были призваны спасти структуру от разрушения в случае землетрясений, которым подвержен данный регион.

Кстати, ученые смоделировали мощное землетрясение и убедились в том, что мост выдержал бы такое испытание. Модель лишь слегка деформировалась и удлинилась, но устояла и была готова к дальнейшему использованию. Подобной прочности многие современные сооружения могут только позавидовать.

Исследование еще не опубликовано ни в одном в рецензируемом журнале, но уже было представлено на конференции в Барселоне.