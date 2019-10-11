Взрыв прогремел на иранском танкере недалеко от Саудовской Аравии

На иранском танкере Sanitized в Красном море неподалеку от саудовского портового города Джидда прогремел взрыв, сообщает агентство ISNA со ссылкой на источники.
Согласно имеющиеся информации, судно находится в 60 милях от Джидды. Повреждены оказались два главных отсека с нефтью, была зафиксирована утечка топлива. Из членов экипажа никто не пострадал, сейчас они находятся в безопасности.
В данный момент специалисты выясняют причину случившегося. Как утверждают некоторые СМИ, не исключается версия теракта.