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11.10.2019 09:25
Рубрика: В мире

Взрыв прогремел на иранском танкере недалеко от Саудовской Аравии

Текст: Диана Ковалева

На иранском танкере Sanitized в Красном море неподалеку от саудовского портового города Джидда прогремел взрыв, сообщает агентство ISNA со ссылкой на источники.

Фото: YouTube
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Согласно имеющиеся информации, судно находится в 60 милях от Джидды. Повреждены оказались два главных отсека с нефтью, была зафиксирована утечка топлива. Из членов экипажа никто не пострадал, сейчас они находятся в безопасности.

В данный момент специалисты выясняют причину случившегося. Как утверждают некоторые СМИ, не исключается версия теракта.

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