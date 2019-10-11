Захарова: РФ и КНР видят почерк Запада во вмешательстве во внутренние дела

Новости

В странах Содружества обеспокоены ситуацией в Афганистане 13:21
Фею-крестную в новой "Золушке" сыграет чернокожий гей 13:17
Девушка-боец MMA проведет бой спустя четыре месяца после родов 13:16
Путин: Необходимо купировать возможность прихода боевиков из Сирии 13:11
В зоопарке Сибири искусственно выкормили детеныша кинкажу 13:08
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли 6,5 тысячи боеприпасов 12:59
Путин рассказал о последствиях размещения оружия в космосе 12:53
Президенты РФ и Туркмении призвали к ответственности в инфопространстве 12:51
В Перми суд вынес приговор "Реальным пацанам"-наркоторговцам 12:43
Путин выразил обеспокоенность планами США на размещение ракет в Азии 12:43
Путин объяснил, почему не получается развести силы в Донбассе 12:37
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar "Вперед". И это феерия 12:35
Нижегородский мотоциклист погиб в ходе следственного эксперимента 12:32
Медведев назначил директора "Артека" 12:32
Лукашенко выразил обеспокоенность предстоящими учениями НАТО 12:26
Стало известно имя нового посла США в России 12:26
Владимир Путин пояснил свое отношение к либерализму 12:16
Путин поздравил президента Кубы с избранием 12:13
В Петербурге таксист ограбил пассажира, не заплатившего за ожидание 12:09
Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом 12:07
Путин рассказал о перспективах формирования единого финансового рынка для СНГ 12:05
На Урале предложили облучать куриные яйца для защиты от сальмонеллы 12:04
Житель Саратова признался в убийстве 9-летней девочки 12:03
Крым углубит Керченский пролив для безопасного прохода судов 12:01
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 11:45
Рубрика: Власть

Захарова: РФ и КНР видят почерк Запада во вмешательстве во внутренние дела

Текст: Диана Ковалева
Москва и Пекин видят во вмешательстве в свои внутренние дела почерк западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru

"Мы видим руку одного мастера как на территории России, так и на территории Китая в контексте вмешательства во внутренние дела... За этим стоят наши западные коллеги, в первую очередь США, а также страны, которые условно мы называем коллективным Западом", - рассказала Захарова журналистам по итогам консультаций с директором Департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин.

Лавров: Во многом из-за США события в Персидском заливе подошли к опасной черте

Она также отметила, что западные страны принимают в этом участие, "несмотря на декларируемую приверженность уважению суверенитета стран и поддержке политики невмешательства".

По словам Захаровой, российская и китайская стороны обменялись конкретными примерами и провели тщательный анализ информационных данных, на основе которого и пришли к одинаковому выводу.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Неопределенность по СНВ-3 подталкивает гонку вооружений
Стало известно имя нового посла США в России
Михаил Пиотровский будет возглавлять Эрмитаж еще три года
Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Риги
СМИ: В России водителей проверят на хронический алкоголизм