Захарова: РФ и КНР видят почерк Запада во вмешательстве во внутренние дела

Москва и Пекин видят во вмешательстве в свои внутренние дела почерк западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим руку одного мастера как на территории России, так и на территории Китая в контексте вмешательства во внутренние дела... За этим стоят наши западные коллеги, в первую очередь США, а также страны, которые условно мы называем коллективным Западом", - рассказала Захарова журналистам по итогам консультаций с директором Департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин.

Она также отметила, что западные страны принимают в этом участие, "несмотря на декларируемую приверженность уважению суверенитета стран и поддержке политики невмешательства".

По словам Захаровой, российская и китайская стороны обменялись конкретными примерами и провели тщательный анализ информационных данных, на основе которого и пришли к одинаковому выводу.