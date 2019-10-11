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11.10.2019 10:15
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Текст: Диана Ковалева
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

В Крыму при украинской власти не было ни цивилизации, ни инфраструктуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
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"Мы же с вами знаем, что цивилизации и инфраструктуры там не было… Мы любили Крым за другое", - сказал Зеленский на встрече с журналистами.

Он также добавил, что в контексте возвращения полуострова в состав Украины надо думать о его жителях.

Напомним, что Крым вернулся в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. В ходе народного волеизъявления 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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