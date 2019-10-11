Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

В Крыму при украинской власти не было ни цивилизации, ни инфраструктуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы же с вами знаем, что цивилизации и инфраструктуры там не было… Мы любили Крым за другое", - сказал Зеленский на встрече с журналистами.

Он также добавил, что в контексте возвращения полуострова в состав Украины надо думать о его жителях.

Напомним, что Крым вернулся в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. В ходе народного волеизъявления 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.