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11.10.2019 01:00
Рубрика: В мире

Зеленский за 14 часов пресс-марафона ответил более чем на 500 вопросов

Рекордный по продолжительности пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского завершился спустя 14 с лишним часов после начала.

"Марафон так марафон. 14 часов общения с прессой. Триста журналистов. Говорят, что более 500 вопросов. Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все", - прокомментировал сам Зеленский это мероприятия в своем Facebook.

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Он признался, что устал и, вероятно, ответил на некоторые вопросы "не так, как кому-то хотелось бы".

Как ранее объяснил президент Украины, пресс-марафон был нужен для заполнения информационного вакуума, который сложился после его избрания. "Одни говорили, что я ничего не знаю, другие - что я не умею говорить, третьи - что я кого-то боюсь", - отметил Зеленский. В ходе общения с журналистами - их запускали в помещение по 7-10 человек каждые 30 минут - по всей видимости, президент попытался опровергнуть сразу все три этих утверждения.

Как сообщает ТАСС, к вечеру Зеленскому потребовались специальные уколы для работоспособности голосовых связок.

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