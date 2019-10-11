Зловещему смеху Джокера найдено медицинское объяснение

Психологи из исследовательского центра "Клиника Мэйо" (Mayo Clinic) дали объяснение одной из граней эксцентричного поведения комикс-архизлодея Джокера. На примере трактовки его образа актером Хоакином Фениксом.

Как передает Yahoo! Entertainment, у Артура "Джокера" Флека, который то и дело начинает зловеще заливаться в самых неподходящих ситуациях, - PBA, псевдобульбарный синдром, эмоциональное расстройство, проявляющееся в бесконтрольных приступах смеха или плача.

При этом данный недуг обязательно связан с сопутствующими неврологическими заболеваниями, такими как с рассеянный склероз.

Причина же его может крыться, скажем, в черепно-мозговой травме (напомним, что приемная мать Флека была с ним крайне жестока).

Как поясняют психологи, приступы РВА могут продолжаться по несколько минут и вводить больных в стресс, депрессию, апатичность и привести к социальной изоляции.

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