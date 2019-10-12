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12.10.2019 18:02

44-летняя Оксана Чусовитина выступит на восьмой Олимпиаде

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Обладательница золотой медали Олимпиады 1992 года Оксана Чусовитина сообщила, что выступит на Играх в Токио. На минувшем чемпионате мира по спортивной гимнастике 44-летняя спортсменка сумела завоевать путевку на ОИ.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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О своем решении выступить в Токио Оксана Чусовитина сообщила в Instagram. "Дорогие мои, наконец-то я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе", - написала чемпионка Олимпиады 1992 года.

Чусовитина завоевала право выступить в Токио на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте, хотя и не пробилась там в финалы в многоборье и отдельных видах.

В случае, если Чусовитина выступит в Токио, она обновит свой же рекорд, внесенный в книгу рекордов Гиннесса. Ранее никто из гимнастов не выступал на семи Олимпиадах. Чусовитина, помимо победы на Играх-1992 и серебра на Олимпиаде-2008 в Пекине, также имеет в своем активе три золота чемпионатов мира.

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