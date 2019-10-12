Аудитория киберспорта в России выросла до 12 млн человек

Новости

Путин пошутил о новом вмешательстве в выборы 16:07
В Японии возросло число погибших от тайфуна "Хагибис" 16:06
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе 16:04
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове взят под стражу 16:00
Журналиста "Аль-Арабия" задержали в Турции за освещение операции в Сирии 15:42
Эксперт рассказал, что означает запрет выпуска криптовалюты от Telegram 15:16
Россия может возродить атомный поезд "Баргузин" 15:14
"Джокер" заработал в России миллиард 15:04
Героями нашего времени назвал Лукашенко аграриев Минской области 15:02
СК возбудил дело после смерти приехавшего в "Артек" мальчика 15:01
Отдыхавший в "Артеке" школьник скончался в крымской больнице 14:54
Путин заявил об обеспокоенности продвижением НАТО на восток 14:23
Мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге 14:23
Путин и Пашинян провели телефонный разговор 13:56
Путин уверен в устойчивом сотрудничестве с ОПЕК+ 13:53
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 13:40
Умер актер Роберт Форстер 13:39
Путин уверен в успешной разработке ударных комплексов против любой системы ПРО 13:35
В Башкирии из-за аварии на заводе перекроют русло реки 13:33
Вышел трейлер перезапуска "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт 13:25
Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля 13:12
Кабмин поддержал отмену плановых проверок в сфере рыболовства 13:08
Двое россиян находились на борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 13:01
Под Пензой КамАЗ насмерть сбил двух свидетелей ДТП 12:52
В Салехарде жилой дом съехал со свай 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
12.10.2019 15:12
Рубрика: Общество

Аудитория киберспорта в России выросла до 12 млн человек

Текст: Ксения Колесникова
Аудитория киберспорта в России в 2019 году перешагнула отметку в 12 млн человек и продолжает расти в среднем на 20 процентов ежегодно. Такие данные приводятся в исследовании аналитической компании Nielsen. По данным специалистов, вслед за аудиторией в киберспорт активнее идет и бизнес.

"Киберспорт становится все более эффективным каналом для коммуникации с молодой аудиторией, - говорит руководитель киберспортивного направления Nielsen Sports в Европе Майкл Хейна.

Фото: REUTERS/Regis Duvignau/Illustration/File Photo
Ученые объяснили, что происходит с интернет-зависимым человеком

- Большая часть геймеров - молодежь до 18 лет, которая не просто "сидит за компьютером в своих танчиках" и так развлекается, но и интересуется геймингом как профессиональным видом спорта, - считает руководитель проектного офиса Института развития интернета Оксана Подварко. - Киберспорт вошел в культуру поколения Z, превратился в атрибут взросления, как и вся цифровая среда, окружающая детей XXI века.

Напомним, ранее Институт развития интернета предложил Министерству просвещения ввести в школах факультативные уроки по киберспорту. Это, по мнению авторов инициативы, способствовало бы развитию навыков командной игры, стратегического и абстрактного мышления, логики, скорости реакции и креативности у школьников.

Программа киберспортивных факультативов предложена школам как пилотный проект. Это могут быть курсы по выбору для учеников старшей школы, экспериментальные группы на базах технически оснащенных учреждений. Предложение разрабатывалось при участии Федерации компьютерного спорта России (ФКС).

- Такие факультативы могут стать альтернативой свободному времени, которое ребенок все равно проведет за компьютером. Где при этом не будет наставника, не будет никакого контроля, - говорит Оксана Подварко. - Формат факультатива не предполагает игру вместо уроков, но дает возможность с пользой поиграть в свободное время, больше узнать о специфике киберспорта. Который, кстати, называют "спортом для интеллектуалов". Потому что киберспортивные игры требуют высоких командных навыков, персональной концентрации и развития логического мышления, принятия стратегических решений и скорости реакции.

Фото: Ocusfocus / istock
Почему киберунижения стали главной интернет-угрозой и как их победить

Кстати, по данным Института развития интернета, киберспорт уже является учебной дисциплиной в нескольких скандинавских странах. С 2016 года он включен в обязательные программы в ряде школ в Швеции и Норвегии. А в американских школах с 2018 года проводятся официальные киберспортивные турниры.

У России тоже есть свои проекты. В прошлом году ФКС России запустила проект Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги для старшеклассников. Кроме того, недавно Россия вошла в учредительный комитет Европейской федерации киберспорта. И теперь к нему предъявляются обычные спортивные требования, от медицинского контроля за состоянием игроков до разработки оптимальных программ тренировок.

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин уверен в успешной разработке ударных комплексов против любой системы ПРО
Двое россиян находились на борту разбившегося в ДР Конго Ан-72
В Госдуме поддержали заявление Крамп-Карренбауэр о "Северном потоке - 2"
Присуждены премии правительства в области науки для молодых ученых
На Украине назвали "главную ошибку" Зеленского