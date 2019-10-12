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12.10.2019 12:00
Рубрика: Спорт

Дмитрий Комбаров дебютировал в кино в роли милиционера

Текст: Максим Домчев
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Бывший футболист московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал актером. Он снялся в сериале, который выйдет на экраны к 75-летию победы.

32-летний футболист, ныне выступающий за самарские "Крылья Советов", сыграл в фильме "Перевод с немецкого". У Комбарова роль советского милиционера, а увидеть эту картину любители кино и футбола смогут в 2020 году на канале "Россия-1", сообщает KP.Ru.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Сам Дмитрий признался, что всегда был поклонником фильмов про войну.

"Мне всегда нравились советские военные фильмы. И я всегда думал: классно было бы сыграть в фильме, попробовать себя в другой ипостаси. Я озвучил это как-то в разговоре своему менеджеру Елене Болотовой, - рассказал Комбаров. - Через две недели звонок: есть роль. Я даже не поверил сначала. Правда, потом мне еще предстояло пройти кастинг на роль милиционера. Когда готовился к съемкам, вспоминал свои любимые фильмы: "Место встречи изменить нельзя" и "Ликвидацию". Роль в фильме "Перевод с немецкого" у меня небольшая, но для старта то, что нужно".

По словам футболиста, во время съемок он не испытывал сильного волнения. И он с удовольствием принял бы еще одно предложение попробовать себя в роли актера.

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