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12.10.2019 15:16
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, что означает запрет выпуска криптовалюты от Telegram

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Павел Дуров, создатель Telegram и "Вконтакте", пока будет идти процесс урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) может начать продажу своих токенов Gram в срок на других рынках за исключением США. Такое мнение "РГ" высказал Александр Журавлев, председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании ЭБР.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренный иск и добилась временного судебного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и ее "дочки" TON Issuer Inc. В ходе первичного размещения токенов (ICO) Gram в США и за рубежом они уже успели собрать более $1,7 миллиардов.

Суть обвинений сводится к нарушению законодательства США о ценных бумагах (Разделов 5 (a) и 5 (c) закона о ценных бумагах). Согласно судебной жалобе, ответчики не регистрировали предложение токенов и их продажу инвесторам, а также не раскрыли необходимую информацию о бизнес-операциях, финансовом состоянии и факторах риска для инвесторов.

"Наши экстренные действия направлены на то, чтобы не допустить на американский рынок цифровые токены, которые, как мы утверждаем, были незаконно проданы. Мы неоднократно заявляли, что эмитенты не могут избежать федеральных законов о ценных бумагах, просто маркируя свой продукт криптовалютой или цифровым токеном", - заявили представители ведомства.

"Думаю, что в таких крупных проектах, как TON и Libra (проект выпуска глобальной криптовалюты, инициированный Facebook. Из-за критики правительственных чиновников его, по информации The Wall Street Journal и Bloomberg, уже покинули Visa и Mastercard - прим. Ред.), регуляторами движут политические соображения. Они против того, чтобы отдавать корпорациям (особенно иностранным), такой серьезный инструмент воздействия на рынок", - говорит Александр Журавлев.

Фото: istockphoto.com
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По его словам, прогнозировать исход этой истории достаточно сложно: практики урегулирования претензий SEC к эмитентам криптовалют. Однако, на прошлой неделе регулятор достиг досудебной договоренности с компанией Block.One, к которой был подан аналогичный иск за незарегистрированное ICO на $4,1 миллиарда, проведенное в 2017 году. Block.One согласилась заплатить штраф в размере $24 миллионов. При этом SEC приняла во внимание, что компания начала продажу токенов еще до принятия запрета на незарегистрированные размещения, а размещенные токены уже вышли из обращения, поясняет Журавлев.

Впрочем, претензии американского регулятора вряд ли повлияют на перспективы выпуска Gram на других рынках, полагает он. Политика регуляторов разных стран отличается. Например, Китай и Индия идут по запретительному пути криптоактивов. Швейцария, Лихтенштейн и Мальта, напротив создали комфортную гавань для них и готовы их легализовывать на своей территории. На территории ЕС некоторые страны, такие, как Франция, Германия, могут отказывать определенным криптопроектам, либо легализовывать их с оговорками, заключает Журавлев.

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