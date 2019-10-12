Германия остановила экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Правительство Германии приостановило поставки вооружений Турции из-за военной операции "Источник мира" на севере Сирии, заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag.

"Не будет новых разрешений на все категории военных товаров, которые Турция могла бы применить в Сирии", - уточнил политик.

По словам Мааса, с 2016 года федеральное правительство проводит в целом ограничительную политику для экспорта оружия в Анкару, особенно после турецкого наступления на северный сирийский регион Африн.

Между тем в 2018 году Германия экспортировала в Турцию оружия на 242,8 миллиона евро. За первые четыре месяца текущего года Берлин продал Анкаре вооружений на 181,1 миллиона евро, отмечает издание.