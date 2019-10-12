Героями нашего времени назвал Лукашенко аграриев Минской области

"Настоящими героями нашего времени" признал земледельцев Минской области Александр Лукашенко. Столь почетную оценку своего труда аграрии заслужили от белорусского лидера за рекордные результаты жатвы.

Президент Беларуси, сообщает его пресс-служба, направил 12 октября приветствие участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2019" в Борисове. Отметив, что их вклад в республиканский каравай - самый весомый, Лукашенко подчеркнул, что в регионе вырастили в этом году 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

"Это на треть больше, чем в минувшем году", - констатировал глава государства, добавив, что труженики края являются "лидерами и по другим ключевым показателям сельскохозяйственного производства".

Александр Лукашенко дал понять, что для получения столь высокого результата, который обеспечивает, по его словам, "продовольственную безопасность страны", сообща трудились руководители районов и хозяйств, агрономы, инженеры, механизаторы, водители, работники элеваторов и сервисных служб. Президент выразил убеждение, что и в дальнейшем любовь к родной земле, преданность профессии и ответственное отношение к делу помогут "сохранить высокие позиции в агропромышленном комплексе Беларуси, а наши урожаи с каждым годом будут только богаче".