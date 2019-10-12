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12.10.2019 22:08
Рубрика: Общество

В Помпеях обнаружена цветная фреска, изображающая гладиаторскую битву

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Как объявило министерство культуры Италии, в Помпеях найдена настенная роспись с изображением гладиаторских боев. Ее обнаружили в подвале здания, которое находилось на пересечении двух мощеных улиц. По всей видимости, полагают эксперты, это была таверна для гладиаторов, располагавшаяся неподалеку от гладиаторских казармам, пишет Spiegel.

Цветная фреска реалистично изображает два типа гладиаторов - мурмиллона (Myrmillo) и фракийца (Thraex). Мурмиллон, один из самых распространенных типов гладиаторов, держит в правой руке римский короткий меч, а в левой - большой изогнутый прямоугольный щит. На земле рядом с ним лежит щит поверженного фракийца. Тот тяжело ранен и, видимо, просит пощады.

Фото: KONTROLAB / LightRocket / Getty Images
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"Сцена завораживает реалистичным изображением раненого фракийца, - говорит генеральный директор раскопок Массимо Осанна. - Мы не знаем, как прошел этот бой. Проигравший либо умер, либо его пощадили".

"Открытие этой фрески показывает, что Помпеи являются неисчерпаемым источником исследований и знаний для сегодняшних и будущих археологов", - сказал Дарио Франческини, министр культурного наследия и туризма Италии.

Справка: Помпеи, древнеримский город недалеко от Неаполя, второй по посещаемости туристический объект в Италии после Колизея в Риме. В 2018 году его посетили 3,6 млн туристов. Город был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э.

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