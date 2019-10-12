Глава министерства внутренней безопасности США подал в отставку

Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кевин Макэлинэн покидает свой пост. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Глава Белого дома отметил выдающуюся работу Макэлинэна, который теперь хочет перейти в негосударственный сектор и больше времени проводить с семьей. Президент также отметил, что назовет нового и.о. главы МВБ уже на следующей неделе.
Макэлинэн в Twitter поблагодарил Трампа и отметил, что благодаря поддержке президента за полгода удалось достигнуть значительного прогресса в улучшении ситуации с безопасностью на границе и гуманитарным кризисом, пишет ТАСС.
Напомним, Кевин Макэлинэн был назначен и.о. министра внутренней безопасности после отставки Кирстен Нильсен в апреле этого года. Ранее Макэлинэн занимал пост комиссара таможенно-пограничной службы.
....Congratulations Kevin, on a job well done! I will be announcing the new Acting Secretary next week. Many wonderful candidates!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 октября 2019 г.