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12.10.2019 05:09
Рубрика: В мире

Глава министерства внутренней безопасности США подал в отставку

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн. Фото: AP Photo/Salvador Melendez Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн. Фото: AP Photo/Salvador Melendez
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн. Фото: AP Photo/Salvador Melendez

Исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кевин Макэлинэн покидает свой пост. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Глава Белого дома отметил выдающуюся работу Макэлинэна, который теперь хочет перейти в негосударственный сектор и больше времени проводить с семьей. Президент также отметил, что назовет нового и.о. главы МВБ уже на следующей неделе.

Макэлинэн в Twitter поблагодарил Трампа и отметил, что благодаря поддержке президента за полгода удалось достигнуть значительного прогресса в улучшении ситуации с безопасностью на границе и гуманитарным кризисом, пишет ТАСС.

Напомним, Кевин Макэлинэн был назначен и.о. министра внутренней безопасности после отставки Кирстен Нильсен в апреле этого года. Ранее Макэлинэн занимал пост комиссара таможенно-пограничной службы.

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