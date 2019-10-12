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12.10.2019 12:13
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Японские ученые оживили мозг мыши

Текст: Марина Бровкина
Японские исследователи смогли сохранять жизнедеятельность мозга мыши после извлечения его из черепа в течение 25 дней с помощью специальной системы питания и увлажнения тканей.
Японские ученые оживили мозг мыши Фото: iStock Японские ученые оживили мозг мыши Фото: iStock
Японские ученые оживили мозг мыши Фото: iStock

По информации Science Alert, ученым удалось разработать особую систему питания, которая обеспечивала мозг необходимыми веществами через микроскопический канал. Проблема высыхания тканей была решена с помощью специальной мембраны. Эта мембрана способствовала эффективному увлажнению и межклеточному газообмену.

Фото: Павел Симаков/ТАСС
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В эксперименте участвовали мыши, мозговые ткани которых были модифицированы так, чтобы биоритмы мозга коррелировались с выработкой флуоресцентного белка. Эксперименты показали, что флуоресцирование не прекращалось на протяжении 25 дней. Это значит, что мозг, извлеченный из черепа, продолжал функционировать.

В контрольным образце, жизнеспособность которого поддерживалась обычными способами, через десять суток были зафиксированы признаки снижения активности. По оценкам японских ученых, период активности тканей с помощью новой методики может достигать 100 суток.

Исследователи считают, что разработанная технология может стать прорывом в области трансплантологии органов и тканей.

Общество Наука
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