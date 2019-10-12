Кениец Кипчоге впервые в истории пробежал марафон менее чем за два часа

Олимпийский чемпион из Кении Элиуд Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее двух часов.

Это достижение Кипчоге установил во время марафона в Вене. 34-летний кениец преодолел дистанцию за 1 час 59 минут 40,2 секунды. Как сообщает ТАСС, нынешнее достижение не станет официальным, поскольку данное соревнование не проходило под эгидой IAAF.

Однако именно Элиуд Кипчоге стал первым, кому удалось вбежать из двух часов. Ранее сам кениец показал результат 2 часа 1 минута 39 секунд. Это достижение было показано в 2018 году в Берлине.

Элиуд Кипчоге является победителем Олимпиады 2016 года, также в его активе серебро и бронза Игр-2008 и 2004 годов.