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12.10.2019 18:10
Рубрика: В мире

ЛАГ призвала Турцию вывести войска из Сирии

Текст: Александр Саможнев

Незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести войска с территории страны призвал Турцию генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

"Мы осуждаем эту агрессию. Призываем Турцию незамедлительно и в полной мере остановить все военные действия, вывести войска, вошедшие на сирийскую территорию", - цитирует РИА Новости политика.

Фото: Хикмет Дарган/РИА Новости
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Ахмед Абдул Гейт также возложил на Турцию всю ответственность "за возможные гуманитарные последствия агрессии".

Ранее представители Евросоюза, а также США потребовали от Анкары приостановить боевые действия на севере Сирии. Вашингтон не исключает введения в отношении турецкой стороны санкций. В свою очередь, Москва считает, что все, кто находится в САР нелегитимно, должны покинуть ее территорию. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на продолжении "антитеррористической операция" против курдов. Турция намерена создать на южных рубежах защитную буферную зону.

В мире Ближний Восток Турция Ситуация в Сирии Турецко-сирийский конфликт
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