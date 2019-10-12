Мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге

Три человека получили ранения в результате нападения предположительно психически нездорового мужчины в ночь на субботу в Гамбурге с ножом на прохожих, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Первый инцидент произошел около 03:22 по местному времени. 23-летний мужчина атаковал случайного прохожего одного с ним возраста. Затем он вернулся на место ЧП и снова стал угрожать людям, пока не был задержан нарядом полиции.

Между тем полиция разыскивает возможных соучастников теракта в Галле. В поисковой операции участвуют 150 криминалистов. "Расследование должно показать, кто помимо Стефана Б. готовил нападение", - заявили в ведомстве криминальной полиции.

Напомним, задержанный после стрельбы в Галле 9 октября 27-летний Штефан Б. сознался в нападении на синагогу и заявил, что совершил преступление по правоэкстремистским и антисемитским мотивам. В настоящее время Штефан Б. находится в предварительном заключении. Ему вменяют в вину убийство двух человек и покушение на убийство семи человек.