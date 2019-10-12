Новости

"Джокер" заработал в России миллиард 15:04
Героями нашего времени назвал Лукашенко аграриев Минской области 15:02
СК возбудил дело после смерти приехавшего в "Артек" мальчика 15:01
Отдыхавший в "Артеке" школьник скончался в крымской больнице 14:54
Путин заявил об обеспокоенности продвижением НАТО на восток 14:23
Мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге 14:23
Путин и Пашинян провели телефонный разговор 13:56
Путин уверен в устойчивом сотрудничестве с ОПЕК+ 13:53
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 13:40
Умер актер Роберт Форстер 13:39
Путин уверен в успешной разработке ударных комплексов против любой системы ПРО 13:35
В Башкирии из-за аварии на заводе перекроют русло реки 13:33
Вышел трейлер перезапуска "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт 13:25
Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля 13:12
Кабмин поддержал отмену плановых проверок в сфере рыболовства 13:08
Двое россиян находились на борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 13:01
Под Пензой КамАЗ насмерть сбил двух свидетелей ДТП 12:52
В Салехарде жилой дом съехал со свай 12:46
Вертолет эвакуировал пострадавших в ДТП на Варшавском шоссе в Москве 12:31
В Крыму на мысе Хамелеон произошел обвал 12:14
Дмитрий Комбаров дебютировал в кино в роли милиционера 12:00
В Саратове после убийства девочки проверят дороги к школам 11:45
Lada Vesta с вариатором: первое "живое" фото 11:30
В Абхазии продолжили поиски российского туриста, унесенного горной рекой 11:12
Зимняя резина: как понять, что ее пора менять 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
12.10.2019 14:23
Рубрика: В мире

Мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге

Текст: Александр Саможнев

Три человека получили ранения в результате нападения предположительно психически нездорового мужчины в ночь на субботу в Гамбурге с ножом на прохожих, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Первый инцидент произошел около 03:22 по местному времени. 23-летний мужчина атаковал случайного прохожего одного с ним возраста. Затем он вернулся на место ЧП и снова стал угрожать людям, пока не был задержан нарядом полиции.

Фото: Алексей Кошелев/ТАСС
В Саратове после убийства девочки проверят дороги к школам

Между тем полиция разыскивает возможных соучастников теракта в Галле. В поисковой операции участвуют 150 криминалистов. "Расследование должно показать, кто помимо Стефана Б. готовил нападение", - заявили в ведомстве криминальной полиции.

Напомним, задержанный после стрельбы в Галле 9 октября 27-летний Штефан Б. сознался в нападении на синагогу и заявил, что совершил преступление по правоэкстремистским и антисемитским мотивам. В настоящее время Штефан Б. находится в предварительном заключении. Ему вменяют в вину убийство двух человек и покушение на убийство семи человек.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Двое россиян находились на борту разбившегося в ДР Конго Ан-72
В Госдуме поддержали заявление Крамп-Карренбауэр о "Северном потоке - 2"
Присуждены премии правительства в области науки для молодых ученых
На Украине назвали "главную ошибку" Зеленского
Мужчина с ножом ранил четырех посетителей торгового центра в Манчестере