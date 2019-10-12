Мужчина с ножом ранил четырех посетителей торгового центра в Манчестере

Полицейские арестовывают человека, напавшего с ножом на посетителей торгового центра, Манчестер, 11 октября 2019 г. Фото: John Greenhalgh via AP
Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра Arndale в английском Манчестере. Инцидент произошел в пятницу утром. Ранения различной степени тяжести получили четыре человека.
Прибывшие на место полицейские обезвредили злоумышленника, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя полиции Манчестера Расса Джексона.
Нападавшим оказался мужчина в возрасте около 40 лет. Ему предъявлены обвинения в терроризме. О мотивах нападавшего пока ничего не известно.
North West Ambulance Service are treating four people after a stabbing close to the #Manchester Arndale Centre.— Oldham Chronicle (@OldhamChronicle) 11 октября 2019 г.
Police have only confirmed they're responding to an incident.
Credit: @DaveBespoke pic.twitter.com/aFSNpykwSj