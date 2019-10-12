Мужчина с ножом ранил четырех посетителей торгового центра в Манчестере

Полицейские арестовывают человека, напавшего с ножом на посетителей торгового центра, Манчестер, 11 октября 2019 г. Фото: John Greenhalgh via AP

Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра Arndale в английском Манчестере. Инцидент произошел в пятницу утром. Ранения различной степени тяжести получили четыре человека.

Прибывшие на место полицейские обезвредили злоумышленника, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя полиции Манчестера Расса Джексона.

Нападавшим оказался мужчина в возрасте около 40 лет. Ему предъявлены обвинения в терроризме. О мотивах нападавшего пока ничего не известно.