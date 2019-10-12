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12.10.2019 17:53
Рубрика: В мире

На Токио идет сильнейший за 60 лет тайфун

Текст: Константин Волков
Над Токио в настоящее время бушует тайфун №19 "Хагибис" (он зародился на широте Филиппин, поэтому получил имя "Стремительный" на тагальском языке).

Примерно в полночь по местному времени (18 ч Мск) ожидается самый сильный удар стихии. Японское метеорологическое агентство уже назвало "Хагибис" самым сильным тайфуном за последние годы и сравнивает его с ураганом 1958 года, когда погибли около 900 человек.

Фото: REUTERS
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По состоянию на момент написания заметки как минимум 1 человек погиб. В соседней с Токио префектуре Тиба перед наступлением тайфуна прошел смерч, который поднял в воздух автомобиль. Машина упала на мужчину пятидесяти с чем-то лет. Также смерчи разрушил 12 зданий и повредил еще 70.

Сейчас скорость ветра в районе Канто, где расположена японская столица, достигает 35 м/сек с порывами до 50 м/сек. Тайфун принес очень сильный дождь, "невиданный ранее" назвали его метеорологи. Из-за дождя могут быть затоплены низменные районы Токио, особенно расположенные между многочисленными реками, пересекающими мегаполис.

На море ожидаются волны до 13 метров высотой и очень высокий уровень прилива, из-за чего могут пострадать строения, расположенные ближе к берегу.

Ожидается, что дамба в префектуре Канагава, граничащей с районом Токио, может не выдержать резкого подъема уровня воды из-за ливней и прорваться. Прорыв прогнозируется примерно в 1 час ночи (19 ч Мск).

В Токио все последние дни власти призывали жителей предпринять все возможные меры предосторожности. Люди запасались водой, продуктами и предметами первой необходимости из расчета что восстановление инфраструктуры после тайфуна может занять порядка недели. В результате ажиотажного спроса полки токийских супермаркетов и не больших магазинов-комбини вчера опустели.

Люди заклеили окна в домах скотчем, а также привязали все, что может унести ветер. По той же причине рекомендовано положить на землю плашмя велосипеды.

Как пишет на своей странице в Facebook живущая в Токио бизнес-культуролог Юлия Стоногина, "префектуру Сидзуока и полустров Идзу уже затопило. Реки региона Канто взбесились, даже Сумида в Токио уже вышла из берегов. Есть высокая опасность прорыва дамбы в Канагаве, прилегающей к Токио префектуре. Что будет с городом к утру, непонятно. Ветер шквальный. Жертвы и разрушения уже есть. Рекомендуют искать убежище выше второго этажа".

В Японии возросло число погибших от тайфуна "Хагибис"

Как пишет Стоногина, в ситуациях, подобных нынешней, есть четыре уровня опасности. Первый: "следите за информацией". Второй: "выясните пути эвакуации и места укрытия". Третий: "срочно эвакуируйтесь в безопасные места". Высший уровень: "спасайте любыми способами жизнь". В Токио уже объявлен четвертый уровень.

Все желающие могут придти в эвакуационные центры, расположенные в каждом районе. Как сообщает Стоногина, их укрытие расположено в большом здании управы городского округа Сумида. На первом этаже могут размещаться в том числе и те, кто привел с собой домашних животных, на втором - без животных.

"Это выглядит как большой "опенспейс", - рассказала Стоногина "РГ". - Мы на втором этаже. В здании много туалетов, на ресепшене каждый приходящий заполняет бумажку - ФИО, телефон, адрес, потом сам ищет свободное место, куда стелет что-то, принесенное с собой, и спит, читает, ест".

Ожидается, что ветер и дождь начнут стихать утром 13 октября (ночью по Москве).

В мире Восточная Азия Япония
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