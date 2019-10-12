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12.10.2019 23:18
Рубрика: В мире

На Украине признали отсутствие средств на восстановление Донбасса

У Киева нет средств для восстановления Донбасса, пострадавшего в результате конфликта на востоке Украины. Об этом заявил руководитель президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
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"Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет", - приводит ТАСС его слова в интервью украинскому изданию "Левый берег".

"Где-то придется брать", - добавил парламентарий.

Напомним, эту тему ранее поднял президент страны Владимир Зеленский. Он призвал украинских бизнесменов поучаствовать финансово в восстановлении Донбасса.

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