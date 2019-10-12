Неизвестная война: 90 лет назад произошел вооруженный конфликт на КВЖД

В ночь на 12 октября 1929 года началась одна из самых успешных операций Красной армии - корабли Амурской речной флотилии и гидросамолеты уничтожили на реке Сунгари флот из 11 кораблей китайского маршала Чжан Сюэляна.

Военному столкновению предшествовала череда провокаций и захват Китайско-Восточной железной дороги войсками "молодого маршала". В момент конфликта хозяину Маньчжурии было всего 27 лет. Китайские военные не только взяли под контроль КВЖД, но и организовали травлю и преследование советских служащих и членов их семей. В тюрьмы были брошены около 200 человек. Более того, маньчжурский правитель организовал ряд нападений отрядов белогвардейцев на территорию СССР.

Смелости ему придавали данные разведки: китайские войска насчитывали около 300 тысяч человек и 70 тысяч русских эмигрантов, а также 11 кораблей Сунгарийской флотилии. Красная Армия могла противопоставить около 18 тысяч человек.

В этих условиях советское правительство решило нанести упреждающий удар в устье реки Сунгари, впадающей в Амур возле села Ленинское. Здесь находился город Лахасусу, который Чжан Сюэлян превратил в базу для систематических нападений на СССР. Отсюда запускались плавучие мины, которые мешали судоходству по Амуру. 10 октября хунхузы захватили плоты с лесом, который предназначался для строительства казарм, а на следующий день Сунгарийская флотилия противника, состоявшая из трех канонерских лодок, легкого крейсера и четырех вооруженных пароходов, вышла на Амур.

В ночь на 12 октября советские корабли подошли непосредственно к устью Сунгари. В шесть часов утра две эскадрильи бомбардировщиков Р-1 (25 машин) начали бомбить корабли и береговые батареи китайцев, а через две минуты мониторы "Ленин", "Свердлов" и "Сунь-Ят-Сен" открыли огонь. Под ответным огнем китайской артиллерии тральщики ТЩ-1 и ТЩ-2 расчистили фарватер, благодаря чему минный заградитель "Сильный" и канонерки, на которых находился десант, смогли подойти к району высадки.

Между тем мониторы, двигаясь кильватерным строем, вели огневую дуэль с береговыми батареями и китайскими кораблями. На 20-й минуте боя монитор "Свердлов" потопил канонерку "Ли-Цзы", а еще через несколько минут тяжело повредил канонерку "Ли-Суй", поджег пароходы "Цзян-Тай" и "Цзян-Най". Два снаряда с монитора "Сунь-Ят-Сен", шедшего третьим в колонне, попали в горящий пароход "Цзян-Тай" и вызвали взрыв его порохового погреба. После этого артиллеристы "Сунь-Ят-Сена" заставили замолчать плавбатарею "Дун-И". Монитор "Красный Восток" обстреливал береговые укрепления и батареи в районе деревень Могонхо и Чичиха. В течение 20 минут он подавил батарею в деревне Чичиха, затем перенес огонь на канонерку "Цзян-Пин" и спустя десять минут потопил ее.

С кораблей флотилии на берег высадился десант обшей численностью около трех тысяч человек при 20 полевых орудиях. Китайцев охватила паника, они стали бросать свои позиции. К вечеру город был в руках красноармейцев. Уцелевшие корабли противника отошли вверх по реке. Потери среди десантников составили 275 человек убитыми и ранеными. Китайцы потеряли четыре корабля, 200 человек убитыми и 98 пленными. В качестве трофеев были взяты плавбатарея "Дун-И", четыре баржи, два моторных катера, 12 орудий, 13 минометов, 15 пулеметов, 300 винтовок.

Затем последовала череда операций, в которых дебютировали первые танки отечественного производства Т-18 и взошла звезда маршала Константина Рокоссовского. В боях за Маньчжурию красноармейцы разгромили несколько соединений Мукденской армии и захватили трофеи - артиллерийские орудия, бронепоезда. В плен вместе со штабом сдался командующий Северо-Западным фронтом генерал Лян Чжу-цзян. Китайцы потеряли около двух тысяч человек убитыми и более десяти тысяч пленными. КВЖД вернулась в собственность Советского Союза.