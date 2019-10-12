Пушков отреагировал на просьбу Киева к ЕС "дожать" Россию по Донбассу

Киевские власти упорно не желают выполнять минские соглашений, которые предоставляют возможность по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. Новая украинская администрация пока ничем от старого руководства страны не отличается.

Так, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вознамерился просить членов совета министров ЕС по иностранным делам "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Заседание глав МИД ЕС состоится 14 октября в Люксембурге, сообщает РИА Новости.

По оценкам министра, "дожать" Россию в этом вопросе нужно именно сейчас, иначе "ситуация откатится назад до состояния военного противостояния". Однако при этом Пристайко никак не комментировал срыв по вине Киева согласованного контактной группой по Донбассу отвода войск и вооружений от населенных пунктов Золотое и Петровское, расположенных на линии разграничения.

Ранее мининдел Украины в эфире телеканала ICTV озвучил возможные варианты решения конфликта в Донбассе. Первый - реализация Минских соглашений, но данный вариант по словам политика является крайне неподходящим для Украины и "несправедливым". Поэтому следует рассматривать другие варианты, которые будут более перспективны и действенны. Видимо в этой связи и возникло желание вновь начинать украинский хоровод вокруг Евросоюза.

Между тем сенатор Алексей Пушков раскритиковал намерение Киева обратиться с просьбой к Евросоюзу "дожать Россию" по Донбассу. По мнению Пушкова, украинские власти идут неверным путем.

"Сперва президент Украины Владимир Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти", - написал он в Twitter. Сенатор также отметил, что в данном вопросе европейские страны не смогут помочь Зеленскому, и ему придется "разбираться самому".