Путин пошутил о новом вмешательстве в выборы

Президент России Владимир Путин пошутил, что из-за RT Москву снова обвинят во вмешательстве в американские выборы.

Об этом зашла речь в интервью арабским телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Журналист упомянул возможность переизбрания президента США Дональда Трампа. "Вот благодаря таким, как вы, Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы. Потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа. Скажут: ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию", - улыбнулся Путин.