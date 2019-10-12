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12.10.2019 16:07
Рубрика: Власть

Путин пошутил о новом вмешательстве в выборы

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин пошутил, что из-за RT Москву снова обвинят во вмешательстве в американские выборы.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы 2020 года в США

Об этом зашла речь в интервью арабским телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Журналист упомянул возможность переизбрания президента США Дональда Трампа. "Вот благодаря таким, как вы, Россию будут обвинять в том, что мы вмешиваемся в выборы. Потому что вы сейчас допустили переизбрание Трампа. Скажут: ага, это уже элемент вмешательства со стороны России в предвыборную кампанию", - улыбнулся Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Владимир Путин: статьи и интервью
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