Путин призвал вывести незаконные иностранные войска из Сирии

"Тот, кто находится на территории другого государства незаконно, в данном случае на территории Сирии, должен покинуть этот регион, и это касается всех государств", - подчеркнул президент.

"Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно больше не нуждается в нахождении российских Вооруженных сил в этой стране, то это будет касаться и России", - заявил Путин.