Путин призвал вывести незаконные иностранные войска из Сирии

Все государства, чьи вооруженные силы нелегитимно находятся на территории Сирии, должны их вывести. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia. Отрывок из интервью был показан на арабском языке, сообщает ТАСС.
"Тот, кто находится на территории другого государства незаконно, в данном случае на территории Сирии, должен покинуть этот регион, и это касается всех государств", - подчеркнул президент.
"Если будущее легитимное руководство Сирии скажет, что оно больше не нуждается в нахождении российских Вооруженных сил в этой стране, то это будет касаться и России", - заявил Путин.