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12.10.2019 13:53
Рубрика: Власть

Путин уверен в устойчивом сотрудничестве с ОПЕК+

Текст: Кира Латухина

Взаимодействие России и ОПЕК+ не разрушат атаки на танкеры и нефтяную инфраструктуру. В этом уверен президент Владимир Путин.

Фото: AFP/HO / IRIB TV
МИД РФ: Говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере рано

В интервью телеканалам RT, "Аль-Арабия" и "Скай ньюс - Арабия" российский лидер заявил: "Если кто-то считает, что такие действия, как захват танкеров и нападения на нефтяную инфраструктуру каким-то образом скажутся на сотрудничестве России и наших арабских друзей - Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, или каким-то образом разрушат наше сотрудничество с ОПЕК+, все они ошибаются".

Также Путин назвал Саудовскую Аравию дружественным государством и отметил стабилизирующую роль ОАЭ в регионе.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Международные организации ОПЕК
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