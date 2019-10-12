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12.10.2019 14:23
Рубрика: Власть

Путин заявил об обеспокоенности продвижением НАТО на восток

Текст: Кира Латухина

Президент России заявил в интервью телеканалам RT, "Аль-Арабия" и "Скай ньюс - Арабия", что Москву не может не беспокоить приближение инфраструктуры НАТО к российской границе.

Путин уверен в успешной разработке ударных комплексов против любой системы ПРО

"Никакой радости это у нас не вызывает", - сказал Владимир Путин.

Россия постоянно чувствовала эту угрозу, но получала заверения: "Вы не бойтесь, это не против вас. Ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже не военная организация, она не агрессивный характер носит", напомнил глава государства. Но устав этого блока никто не менял, и там говорится о военной поддержке.

Но сейчас у России уже есть самое современное оружие, аналогов которого в мире нет. И разработки продолжаются.

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Власть Работа власти Внешняя политика Президент Расширение НАТО Россия и НАТО
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