В Воронеже будут лучше убирать тротуары

Готовность коммунальщиков к работе в зимний период проверил глава города Вадим Кстенин. Особое внимание предстоит уделить тротуарам.

Напомним, в январе текущего года мэр Вадим Кстенин поручил серьезно увеличить количество дворников и мини-техники для уборки пешеходных дорожек. По его словам, районные комбинаты благоустройства хорошо справлялись с очисткой дорог, а вот тротуарами занимались по остаточному принципу.

Чтобы исправить положение, администрация города провела две большие закупки коммунальной техники, а в комбинатах благоустройства ввели дополнительные ставки для работников ручной уборки. Территории районов разбили на зоны, в каждой из которых определили очередность уборки улиц исходя из интенсивности движения пешеходов. За каждой зоной закрепили бригаду дворников и мини-тракторы для расчистки тротуаров.

Как рассказал глава Коминтерновской управы Юрий Бавыкин, в районе проложено четыре "уборочных" маршрута для расчистки дорог и шесть - для пешеходных территорий. Количество людей и техники позволяет им выходить на эти маршруты одновременно.

В периоды обильных снегопадов управы районов рассчитывают привлекать дополнительную технику, заключая договоры с местными предприятиями. Обязательным условием при этом будет оснащенность машин системой ГЛОНАСС. Это позволяет контролировать вывоз снега. Аналогичные договоры управы при необходимости смогут заключать и для временного найма дворников.

- На этот год у нас 330 единиц снегоуборочной техники в строю, мы больше 300 миллионов потратили на дополнительное укомплектование комбинатов благоустройства. Песко-соляная смесь заготовлена практически полностью. Надеюсь, что зима пройдет штатно и - самое главное - воронежцы заметят качественное улучшение уборки города, в первую очередь, на тротуарах, - отметил Вадим Кстенин.

Оперативным восстановлением асфальтового покрытия, особенно после ликвидации аварий на бесхозяйных сетях, займется МКУ "Городская дорожная служба". Учреждение, созданное вначале 2019 года, отвечает также за обслуживание муниципальных сетей ливневой канализации. В его парке 30 единиц техники. Недавно закупили кохер: он позволит разогревать заранее заготовленный литой асфальтобетон, чтобы готовить рабочую смесь для устранения аварийной ямочности в межсезонье, доложил руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.

- Уборка в городе - это очень сложный технологический процесс. Здесь масса припаркованных автомобилей, стесненные условия, множество люков, бордюры. Работа требует очень хорошего знания территории и предельной концентрации. Люди, работающие в комбинатах благоустройства, - настоящие профессионалы, трудящиеся на благо всех воронежцев. Меня однажды немного разочаровала ирония горожан в социальных сетях, когда они увидели лежащего в снегу работника ручной уборки: он лежал там не потому, что ему этого хотелось, а потому, что очень сильно устал, расчищая город в снегопад. Каждый, кому хоть раз приходилось убирать снег вручную, понимает, насколько это тяжелый труд, а наши "ручники" работают по восемь часов практически без остановок. Мы очень ценим этих людей, - подчеркнул глава Воронежа.