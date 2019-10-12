В Воронеже будут лучше убирать тротуары

Новости

Путин пошутил о новом вмешательстве в выборы 16:07
В Японии возросло число погибших от тайфуна "Хагибис" 16:06
В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе 16:04
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове взят под стражу 16:00
Журналиста "Аль-Арабия" задержали в Турции за освещение операции в Сирии 15:42
Эксперт рассказал, что означает запрет выпуска криптовалюты от Telegram 15:16
Россия может возродить атомный поезд "Баргузин" 15:14
"Джокер" заработал в России миллиард 15:04
Героями нашего времени назвал Лукашенко аграриев Минской области 15:02
СК возбудил дело после смерти приехавшего в "Артек" мальчика 15:01
Отдыхавший в "Артеке" школьник скончался в крымской больнице 14:54
Путин заявил об обеспокоенности продвижением НАТО на восток 14:23
Мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге 14:23
Путин и Пашинян провели телефонный разговор 13:56
Путин уверен в устойчивом сотрудничестве с ОПЕК+ 13:53
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 13:40
Умер актер Роберт Форстер 13:39
Путин уверен в успешной разработке ударных комплексов против любой системы ПРО 13:35
В Башкирии из-за аварии на заводе перекроют русло реки 13:33
Вышел трейлер перезапуска "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт 13:25
Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля 13:12
Кабмин поддержал отмену плановых проверок в сфере рыболовства 13:08
Двое россиян находились на борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 13:01
Под Пензой КамАЗ насмерть сбил двух свидетелей ДТП 12:52
В Салехарде жилой дом съехал со свай 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
12.10.2019 15:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Воронеже будут лучше убирать тротуары

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Готовность коммунальщиков к работе в зимний период проверил глава города Вадим Кстенин. Особое внимание предстоит уделить тротуарам.
Фото: Администрация городского округа город Воронеж Фото: Администрация городского округа город Воронеж
Фото: Администрация городского округа город Воронеж

Напомним, в январе текущего года мэр Вадим Кстенин поручил серьезно увеличить количество дворников и мини-техники для уборки пешеходных дорожек. По его словам, районные комбинаты благоустройства хорошо справлялись с очисткой дорог, а вот тротуарами занимались по остаточному принципу.

Фото: Администрация Воронежа
Вадим Кстенин: "Для меня важно, чтобы с улиц убрали этот хлам"

Чтобы исправить положение, администрация города провела две большие закупки коммунальной техники, а в комбинатах благоустройства ввели дополнительные ставки для работников ручной уборки. Территории районов разбили на зоны, в каждой из которых определили очередность уборки улиц исходя из интенсивности движения пешеходов. За каждой зоной закрепили бригаду дворников и мини-тракторы для расчистки тротуаров.

Как рассказал глава Коминтерновской управы Юрий Бавыкин, в районе проложено четыре "уборочных" маршрута для расчистки дорог и шесть - для пешеходных территорий. Количество людей и техники позволяет им выходить на эти маршруты одновременно.

В периоды обильных снегопадов управы районов рассчитывают привлекать дополнительную технику, заключая договоры с местными предприятиями. Обязательным условием при этом будет оснащенность машин системой ГЛОНАСС. Это позволяет контролировать вывоз снега. Аналогичные договоры управы при необходимости смогут заключать и для временного найма дворников.

- На этот год у нас 330 единиц снегоуборочной техники в строю, мы больше 300 миллионов потратили на дополнительное укомплектование комбинатов благоустройства. Песко-соляная смесь заготовлена практически полностью. Надеюсь, что зима пройдет штатно и - самое главное - воронежцы заметят качественное улучшение уборки города, в первую очередь, на тротуарах, - отметил Вадим Кстенин.

Фото: Администрация Воронежа
Вадим Кстенин: "У нас большие планы на будущий год"

Оперативным восстановлением асфальтового покрытия, особенно после ликвидации аварий на бесхозяйных сетях, займется МКУ "Городская дорожная служба". Учреждение, созданное вначале 2019 года, отвечает также за обслуживание муниципальных сетей ливневой канализации. В его парке 30 единиц техники. Недавно закупили кохер: он позволит разогревать заранее заготовленный литой асфальтобетон, чтобы готовить рабочую смесь для устранения аварийной ямочности в межсезонье, доложил руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.

- Уборка в городе - это очень сложный технологический процесс. Здесь масса припаркованных автомобилей, стесненные условия, множество люков, бордюры. Работа требует очень хорошего знания территории и предельной концентрации. Люди, работающие в комбинатах благоустройства, - настоящие профессионалы, трудящиеся на благо всех воронежцев. Меня однажды немного разочаровала ирония горожан в социальных сетях, когда они увидели лежащего в снегу работника ручной уборки: он лежал там не потому, что ему этого хотелось, а потому, что очень сильно устал, расчищая город в снегопад. Каждый, кому хоть раз приходилось убирать снег вручную, понимает, насколько это тяжелый труд, а наши "ручники" работают по восемь часов практически без остановок. Мы очень ценим этих людей, - подчеркнул глава Воронежа.

Власть Работа власти Регионы Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Воронеж – путь лидерства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин уверен в успешной разработке ударных комплексов против любой системы ПРО
Двое россиян находились на борту разбившегося в ДР Конго Ан-72
В Госдуме поддержали заявление Крамп-Карренбауэр о "Северном потоке - 2"
Присуждены премии правительства в области науки для молодых ученых
На Украине назвали "главную ошибку" Зеленского