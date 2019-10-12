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12.10.2019 20:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители 30 стран мира написали Химическую лабораторную

Текст: Мария Агранович
В МИСиС, а также ещё на нескольких площадках Москвы и других городов 30 стран мира в субботу, 12 октября, прошла Химическая лабораторная работа.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Акция - часть программы Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, который проходит в столице в эти выходные. Не случайно темой познавательного теста организаторы выбрали химию: 2019 года проходит под знаком Дмитрия Менделеева, который 150 лет назад открыл Периодическую таблицу химических элементов. Кроме того, 12 октября считается "официальным" днём открытия первой химической лаборатории, которую основал Михаил Ломоносов при Петербургской академии наук.

Лабораторную даже в Москве можно было написать на нескольких языках мира: английском, французском, китайском, испанском. Для детей от 7 до 12 лет придумали свою "лабу" с элементами шоу. Участникам - только в одном МИСиСе собралось около тысячи человек - предложили работу из 40 вопросов. На все про все - полчаса. По итогам - разбор полетов с объяснением ученых.

Фото: REUTERS
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- Мы не ставим оценок, наша акция для того, чтобы вы могли узнать новое, - говорит "завлаб" взрослой части лабораторной, доктор химических наук и профессор Михаил Нечаев. - Главный принцип науки: не плохо чего-то не знать, плохо не хотеть знать. Химическая лабораторная как раз про это. Ошибок бояться не нужно.

Так что даже хорошо, что по итогам "лабы" я, например, набрала, всего 16 баллов из 40. Зато узнала много нового. Например, что в глубоком космосе есть аминокислоты, что из ртути сегодня, благодаря различным ускорителям частиц, вполне можно сделать золото, что болезнь Паркинсона развивается от недостатка в организме дофамина, что рубин и сапфир - разновидности окиси алюминия.

Фото: iStock
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А ещё оказалось, что некоторые учёные разбираются досконально не только в науке, но и, к примеру, в барабанах и современной музыке. Неожиданно? Да, организаторы подготовили "лаборантам" настоящий сюрприз. На сцене зала красовалась огромная ударная установка. После того, как все работы были написаны, к микрофону вышел профессор РАН, учёный-химик Алексей Бобровский, прочитал небольшую лекцию о жидких кристаллах, а потом сел за барабаны. Кстати, его установка - самая большая в России, учёный собирал ее долгих 16 лет.

Химическое "техно" Алексей подкрепил видеорядом: на большом экране красовались причудливые узоры -так выглядят жидкие кристаллы, увеличенные микроскопом. Барабанные ритмы "завели" зал, а самые юные химики даже подпрыгивали у сцены.

Химлаба завершилась, но ее все ещё можно пройти онлайн на сайте проекта.

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