На Камчатке самолеты Ил-38Н выследили "вражеские" подлодки

Тренировочные полеты над Охотским морем выполнили экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота. Об этом сообщил "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В ходе учений военные летчики отыскали подлодки условного противника, применив новые радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения.

Еще одной задачей, которую выполнили военнослужащие стала, отработка обмена информацией с кораблем управления ТОФ "Маршал Крылов".