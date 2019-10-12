На Сахалине объявили штормовое предупреждение

Сильный дождь и порывистый ветер до 22-27 метров в секунду ожидаются днем 13 октября в Южно-Курильском и Курильском районах. Об этом со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета сообщили в региональном главке МЧС.

Спасатели предупреждают, что в Южно - Курильском районе возможен даже ураганный вечер, который в порывах будет достигать 33 метров в секунду.

Экстренные предупреждения направили в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры. Специалисты МЧС контролируют обстановку и готовы оперативно отреагировать на любые чрезвычайные ситуации.

Жителей и гостей Сахалина просят соблюдать осторожность. уточнить местонахождение родных и близких, без особой необходимости воздержаться от выездов за город. А туристам предлагают переждать непогоду в специально оборудованных для этого местах.