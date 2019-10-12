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12.10.2019 05:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине объявили штормовое предупреждение

Текст: Дина Непомнящая

Сильный дождь и порывистый ветер до 22-27 метров в секунду ожидаются днем 13 октября в Южно-Курильском и Курильском районах. Об этом со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета сообщили в региональном главке МЧС.

На Камчатке объявили штормовое предупреждение

Спасатели предупреждают, что в Южно - Курильском районе возможен даже ураганный вечер, который в порывах будет достигать 33 метров в секунду.

Экстренные предупреждения направили в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры. Специалисты МЧС контролируют обстановку и готовы оперативно отреагировать на любые чрезвычайные ситуации.

Жителей и гостей Сахалина просят соблюдать осторожность. уточнить местонахождение родных и близких, без особой необходимости воздержаться от выездов за город. А туристам предлагают переждать непогоду в специально оборудованных для этого местах.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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