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12.10.2019 06:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре в Бурятии погибли три взрослых и два ребенка

Текст: Дина Непомнящая

В пятиэтажном доме поселка Саган-Нур Мухоршибирского района Республики Бурятия в ночь на 12 октября произошел пожар. Пять человек погибли.

"По прибытию на место сотрудников пожарно-спасательного центра, наблюдалось сильное задымление в квартире, расположенной на пятом этаже", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

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Огонь охватил 1,5 квадратных метра площади помещения. Пожарным удалось полность ликвидировать возгорание за 10 минут. Было задействовано девять человек и три единицы техники.

Самостоятельно из дома эвакуировались 22 человека. Внутри обнаружили еще пятерых, среди которых было двое детей. Спасти их не удалось, реанимационные мероприятия проведенные врачами не помогли.

По предварительной версии, пожар возник из-за неисправности электрооборудования. На месте работает начальник регионального главка МЧС Александр Марков, дознаватели отдела надзорной деятельности, специалисты испытательной пожарной лаборатории и следователи. Они выясняют причины ЧП.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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