В Хабаровском крае нашли затопленный катер и труп мужчины

В Комсомольском районе на левом берегу реки Горин полицейские обнаружили затонувший катер и тело мужчины. Известно, что вместе с погибшим должны были находиться еще два человека. Сейчас их ищут спасатели.

"По данным районного отдела МВД России, предполагаемое последнее место их нахождения могло быть в районе поселка Боктор", - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

На помощь сотрудникам полиции на место происшествия прибыли трое спасателей из Комсомольска-на-Амуре на автомобиле. При себе они имеют лодку. Поисковая группа осмотрела 10 километров берега реки, но пока пропавших не обнаружили.