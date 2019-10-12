Видео: В Приморском сафари-парке рысь устроила схватку со змеей

Одна из видеокамер, установленных в Приморском сафари-парке запечатлела охоту симпатичной рыжей рыси на змею. Кадры сотрудники парка выложили на своем сайте и в YouTube.

На видео настоящая схватка. Рысь несколько раз хватает шипящую змею, но либо той удается вырваться, либо хищник просто играет со своей добычей.

Ролик завершается тем, что рысь, победно взяв поверженную змею в зубы, гордо удаляется.

В комментариях к записи на YouTube люди называют зверя ловким и бесстрашным профессиональным змееловом. А также интересуются, не успела ли змея укусить рысь.