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12.10.2019 10:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Приморском сафари-парке рысь устроила схватку со змеей

Текст: Дина Непомнящая

Одна из видеокамер, установленных в Приморском сафари-парке запечатлела охоту симпатичной рыжей рыси на змею. Кадры сотрудники парка выложили на своем сайте и в YouTube.

Фото: Пресс-служба Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило
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На видео настоящая схватка. Рысь несколько раз хватает шипящую змею, но либо той удается вырваться, либо хищник просто играет со своей добычей.

Ролик завершается тем, что рысь, победно взяв поверженную змею в зубы, гордо удаляется.

В комментариях к записи на YouTube люди называют зверя ловким и бесстрашным профессиональным змееловом. А также интересуются, не успела ли змея укусить рысь.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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