В Оренбуржье запустят ветряные электростанции мощностью до 200 МВт

Оренбургская область, которая по праву считается лидером по количеству солнечных электростанций в РФ, будет развивать и другое направление альтернативной энергетики - строительство ветропарков. Лидер региона Денис Паслер подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития ветроэнергетики.

Денис Паслер (в центре) отметил, что природный потенциал региона способствует развитию альтернативной энергетики. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства области, документ предусматривает строительство на территории региона в 2021 - 2023 годах ветряных электростанций суммарной мощностью до 200 МВт.

- Природный потенциал Оренбургской области позволяет нам развивать ветроэнергетику, - отметил Паслер. - Я искренне рад, что намерения, которые мы обсуждали с руководством Фонда развития ветроэнергетики, переходят в рабочую стадию. Соглашение, подписанное сегодня, придаст новый импульс развитию в области альтернативной энергетики, в частности популярной во всем мире ветрогенерации.

Генеральный директор УК "Ветроэнергетика" Александр Чуваев заметил, что область давно добилась лидерства в сфере развития солнечной энергетики. В то же время природный потенциал и имеющийся опыт эксплуатации небольших ветряных электростанций (ВЭС) делают регион потенциально привлекательным для реализации проектов промышленных ветропарков.

- Развитие ветроэнергетики в Оренбургской области поможет дальнейшему повышению энергоэффективности региона и развитию энергетической инфраструктуры, - подчеркнул он.

На встрече отмечалось, что регион последовательно увеличивает долю возобновляемой энергетики в своем энергобалансе.

- Мы рады, что география проектов Фонда расширяется на Предуралье за счет такого заметного центра добывающей промышленности, - констатировал председатель совета директоров УК "Ветроэнергетика" Алишер Каланов. - Рассчитываем, что конструктивное взаимодействие с руководством Оренбургской области станет залогом успешной реализации проектов Фонда по строительству ветропарков.

Справка "РГ"

Фонд развития ветроэнергетики создан в целях инвестирования в строительство ветропарков. Управления Фондом осуществляет УК "Ветроэнергетика", принадлежащая ПАО "Фортум" и АО "РОСНАНО" в равных долях. По результатам конкурсов Фонд получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в 2019 - 2023 годах.

Первым завершенным совместным проектом партнерства стала Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Станция начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок в январе 2019 года. Кроме Оренбуржья, строительство ветряных электростанций планируется в Ростовской и Саратовской областях, Калмыкии и Ставропольском крае.