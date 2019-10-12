Эстафету Всероссийского театрального марафона принял Грозный

Всероссийский театральный марафон проходит в Северном Кавказе. Во Владикавказе и Черкесске, Нальчике и Ставрополе, Назрани, Грозном, Махачкале темой марафона стали национальные театры. Путешествие по всей стране символа Года театра - статуэтки, изображающей древнегреческий амфитеатр с выгравированными гербами всех 85 субъектов РФ, продолжается.

На Северном Кавказе сейчас - дни массового "театрального переселения". Гастрольный график - головокружительный: адыгейский Национальный театр показывал свои спектакли на сцене владикавказского Театра имени Тхапсаева. Владикавказский Русский театр имени Вахтангова поехал в Черкесск.

Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкессии играл в Нальчике, Государственный музыкальный театр Кабардино-Балкарии гостил в Ставрополе, Ставропольский театр драмы имени Лермонтова свое искусство демонстрировал в Назрани, Русский музыкально-драматический театр Ингушетии открывает в эти дни гастрольные показы в Грозном - на сцене Русского драмтеатра имени Лермонтова. А Русский драматический театр имени Лермонтова из Чечни в свою очередь 13-15 октября отправится на гастроли в Махачкалу - на сцену Русского драмтеатра имени Горького. И только бог знает сколько сотен красивейших кавказских тостов произнесли и еще произнесут в адрес того человека, кто все это первый придумал.

Все - это имеется в виду Всероссийский театральный марафон, который стартовал в январе во Владивостоке, завершится в конце года в самой западной точке страны - в Калининграде, итоги подведет во время Международного культурного форума в Санкт-Петербурге, и за Год театра охватит все 85 субъектов Российской Федерации. Объединив - познакомив друг с другом театральные коллективы всех соседних регионов. По театральной эстафете на гастролях передающих специальный символ Года театра следующему театру. На сегодняшний день участие в нем приняли 74 города, около ста двадцати региональный театров, более полумиллиона зрителей и - так или иначе - практически большинство всех тех, кто имеет профессиональное отношение к театру и кого Всероссийский театральный марафон уже настиг "географически".

"Благодаря марафону мы гораздо лучше узнали своих соседей. Таких больших обменных региональных гастролей у нас никогда раньше не было", - отмечала актриса Театра имени Тхапсаева и заместитель председателя Союза театральных деятелей Северной Осетии Фатима Пагиева, и ее слова могут стать главным итогом уникального марафона театрального искусства.

Фото: Пресс-служба Всероссийского театрального марафона

Первым в Северо-Кавказском округе принимал театральную эстафету Владикавказ. Готовились на местах основательно. В столицу Северной Осетии прибыли вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, замминистра культуры РФ Павел Степанов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, артисты московского Вахтанговского театра и представители театров всех северокавказских республик - ведущие деятели культуры, руководители коллективов, известные актеры.

Задача была поставлена, казалось бы, сложно выполнимая: на одной площадке, в один вечер представить искусство всех ведущих театров Северного Кавказа. Но когда театрализованное представление для дорогих гостей (а на Кавказе каждый гость бесконечно дорог) в Северо-Осетинском театре им. В.Тхапсаева открыло выступление детского ансамбля народного танца "Маленький джигит", напряжение (проливной дождь смешал все планы и всю уличную программу пришлось срочно переносить в помещение) сменилось праздничным восторгом. В безупречности подготовленного своеобразного дайджеста национальных традиций и театральных новаций можно было не сомневаться.

Участников марафона встречали показами фрагментов спектаклей всех регионов СКФО - Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чеченской Республики и Ставропольского края, семь театрализованных зон всех субъектов Северного Кавказа в день передачи символа Года театра разместились в Национальном театре им. В. Тхапсаева.

"Это было очень захватывающее зрелище, - прокомментировала Ольга Голодец после церемонии во владикавказском театре. - Приход театрального марафона - большой праздник для всего региона. Владикавказ - первый город, который принял эстафетную палочку в Северо-Кавказском федеральном округе. Я считаю, что это уникальная возможность для всех зрителей познакомиться с творчеством кавказских театров. То, что мы увидели во

Владикавказе - те театры, которые были представлены из разных городов, - это потрясающе, это целый мир, это открытие. Театральный марафон стартовал в январе во Владивостоке, в нем поучаствовало уже более ста театров, которые передают друг другу символ Года театра.

Инициатива замечательная, потому что она позволяет не только специалистам пообщаться друг с другом, но и людям из разных регионов посмотреть на творчество других. Что важно - очень многие начинания, которые родились в Год театра, они будут теперь постоянными.

Прежде всего - это продолжение программы "Большие гастроли", когда театры из регионов будут иметь возможность с помощью поддержки из федерального бюджета, из регионального бюджета показывать на гастролях свои спектакли. Это устойчивые связи и большое внимание к программе детских театров, театров кукол, и к театральной школе. Национальные театры - это направление теперь будет очень серьезно поддерживаться на уровне федераций. Год театра придал нам внутренних сил", - заключила Ольга Голодец.

Театральный марафон в деталях

* На родине Евгения Вахтангова, во Владикавказе, когда актеры московского вахтанговского театра посетили знаменитую владикавказскую гимназию №5, где учился будущий великий режиссер, и пообщались с нынешними учениками школы, дети подготовили настолько хороший концерт для известных народных артистов, что запланированный двадцатиминутный визит растянулся почти на два часа. Профессионалы уступили сцену детям, а те возможностью воспользовались с таким драйвом и азартом, что никто не хотел уходить, несмотря на тяжелый ночной перелет и жесткий тайминг протокола.

* Необычную интереснейшую экскурсию по театральным и знаковым местам и музеям Владикавказа для делегации провел школьник, настоящий вундеркинд, отправивший всех в глубокий интеллектуальный нокаут своими глубочайшими познаниями биографий Вахтангова и Булгакова. Он словно уже успел защитить по их творчеству докторскую диссертацию. Запомните его фамилию - Артемий Мириков, мы о нем наверняка еще услышим много прекрасного в будущем.

* В филармонии - филиале Мариинского театра во Владикавказе, где проходила церемония вручения символа театрального марафона Северо-Кавказскому федеральному округу и вице-премьер РФ Ольга Голодец передала знак Года театра главе Республики РСО-Алания

Вячеславу Битарову, концерт тоже открывали выступления юных музыкантов Северного Кавказа. А затем на сцену поднялся Валерий Гергиев, и не будет большим преувеличением сказать, что уже хотя бы для одного того, чтобы услышать музыку и речь маэстро именно в его родном городе - уже стоило придумывать Всероссийский театральный марафон. "В этом зале я еще ребенком слушал свои самые первые концерты в жизни", - заметил Гергиев. А далее со своим оркестром поведал всю гамму чувств героя из произведения Равеля, который сначала сходит с ума от любви, а затем жестоко в ней разочаровывается, когда возлюбленная оборачивается ведьмой, - ну вы ведь хорошо помните эту классического тему в творчестве Равеля?..

Фото: пресс-служба Всероссийского театрального марафона.

* Ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев, когда его представляли во Владикавказском Русском театре им. Вахтангова (театре-тезке с московским вахтанговским), с гордостью поправил ведущего: "Вы могли забыть, что я народный артист России, но не сказать во Владикавказе, что я народный артист Северной Осетии - этого вы не имели права...Мне захотелось приехать к вам, потому что во Владикавказе удивительный, очень талантливый народ. Я горжусь нашей связью. Сколько ярчайших имен - на мировом уровне.

Здесь был Булгаков. Отсюда, из этого города Валерий Гергиев. И все знают, но я должен напомнить, что во Владикавказе появился на свет человек, имя которого носит наш театр, где я работаю - это Евгений Вахтангов. Он родился в этом городе. И поэтому для нас Владикавказ фактически родной город. Мы очень хотим, и московский Театр Вахтангова делает все для того, чтобы дом Вахтангова превратился в музей-квартиру Вахтангова и стал культурным центром во Владикавказе. Возможно, в год столетия московского Вахтанговского театра, которое будет отмечаться в 2021 году, это удастся. Что же касается театрального марафона - деятели театра придумали вот такую историю, чтобы в каждом регионе напомнить о том, что театр существует, и для чего-то он нужен. А вот для чего - мы должны внутренне каждый сам для себя оправдать. И те, кому дано свыше обладать талантом, чем-то особенным, чтобы иметь право заниматься театром, должны понимать свою ответственность за то, что они делают".

Справка "РГ"

В эти дни Чечня эстафету Всероссийского театрального марафона приняла от Ингушетии. В Грозном на сцене Государственного русского драматического театра им. Лермонтова сегодня представляют две постановки Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии: "Две стрелы", и визитную карточку театра - спектакль классика ингушской литературы Идриса Базоркина "Из тьмы веков", рассказывающий историю ингушей и чеченцев.

Следующим, 75-м городом на пути марафона станет Махачкала. Русский драматический театр им. М. Ю. Лермонтова из Чечни покажет дагестанским зрителям спектакль "Единственный наследник" и детскую постановку "Али-Баба".