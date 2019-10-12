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12.10.2019 12:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Группа "Кино" прервет 30-летнее молчание двумя концертами

Текст: Инга Бугулова
В это трудно поверить, но - группа "Кино" возвращается: музыканты оригинального состава легендарного коллектива впервые за 30 лет соберутся и вместе выйдут на сцену. На осень 2020 года уже запланированы два концерта - в Москве и Санкт-Петербурге.
Фото: Галина Кмит / РИА Новости Фото: Галина Кмит / РИА Новости
Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Хиты "Кино" сыграют бессменный гитарист группы Георгий Каспарян (сейчас его проект "Симфоническое КИНО" собирает неизменные аншлаги по всей стране), а также два басиста разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров. К счастью, самого Виктора Цоя никем заменять не планируют: на концерте будет звучать его голос в оцифрованной версии.

Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин/ТАСС
Продан номер "Москвича", на котором разбился Виктор Цой

- Для тех, кто уже не мечтал послушать "Кино" вживую. Двухчасовой концерт с уникальным видеоархивом, - сообщается в ролике, размещенном на канале группы в YouTube.

Продюсером проекта выступит сын Виктора Цоя - Александр Цой. Концерты пройдут 31 октября в Ледовом Дворце в Петербурге, а москвичи услышат хиты "Кино" 21 ноября на "ВТБ Арене".

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