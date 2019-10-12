Группа "Кино" прервет 30-летнее молчание двумя концертами

В это трудно поверить, но - группа "Кино" возвращается: музыканты оригинального состава легендарного коллектива впервые за 30 лет соберутся и вместе выйдут на сцену. На осень 2020 года уже запланированы два концерта - в Москве и Санкт-Петербурге.

Хиты "Кино" сыграют бессменный гитарист группы Георгий Каспарян (сейчас его проект "Симфоническое КИНО" собирает неизменные аншлаги по всей стране), а также два басиста разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров. К счастью, самого Виктора Цоя никем заменять не планируют: на концерте будет звучать его голос в оцифрованной версии.

- Для тех, кто уже не мечтал послушать "Кино" вживую. Двухчасовой концерт с уникальным видеоархивом, - сообщается в ролике, размещенном на канале группы в YouTube.

Продюсером проекта выступит сын Виктора Цоя - Александр Цой. Концерты пройдут 31 октября в Ледовом Дворце в Петербурге, а москвичи услышат хиты "Кино" 21 ноября на "ВТБ Арене".