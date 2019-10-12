Отдыхавший в "Артеке" школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

По предварительной информации, учащийся шестого класса приехал в лагерь по путевке 23 сентября. Вчера ребенок пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализирован в детское отделение Ялтинской городской больницы, где ему оказали медицинскую помощь. Однако спустя несколько часов ребенок умер.

Правительство Петербурга создало комиссию для установления обстоятельств и причин случившегося. В нее вошли сотрудники Министерства просвещения РФ, комитета по образованию Санкт-Петербурга, а также комитетов по здравоохранению и социальной политике администрации города. В составе комиссии также руководители образовательного учреждения, где учился ребенок. Комиссию возглавила вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева.

Работа комиссии находится на контроле министра просвещения Ольги Васильевой и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Семье погибшего оказывается необходимая помощь. Родители ребенка в сопровождении заместителя директора школы и представителя петербургского комитета по образованию прибыли в Крым.