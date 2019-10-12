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12.10.2019,  
15:14
Текст:  Руслан Мельников

Россия может возродить атомный поезд "Баргузин"

Россия может вновь вернуться к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин".
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, этот шаг рассматривается, как одна из ответных мер на выход США из ДРСМД и возможное размещение ракет средней дальности на территории Европы. При этом перезапуск программы БЖРК, на вооружении которого имеются твердотопливные баллистические ракеты, собеседник агентства назвал крайней мерой.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Игорь Коротченко отметил неуязвимость подобных поездов. Дело в том, что обнаружить, а значит и уничтожить ракетный железнодорожный состав, внешне не отличающийся от обычных поездов, который к тому же будет курсировать по огромной территории России, очень сложно, и американские спутники окажутся бесполезными. К тому же эксперт обратил внимание на тот факт, что Россия уже имеет необходимые наработки, а значит способна перезапустить "Баргузин" в очень короткие сроки.

В числе мер противодействия Игорь Коротченко также назвал возможное создание нового подвижного грунтового ракетного комплекса средней дальности. Для этого, кстати, могут быть использованы конструкторские площадки и производственные мощности, на которых ранее создавались "Пионеры" (ПГРК РСД-10), что тоже значительно ускорит реализацию проекта. Кроме того эксперт предположил, что будет усилена система воздушно-космической обороны на западных рубежах страны.

Ранее сообщалось о прекращении разработки БЖРК. Но опытно-конструкторские работы по этому проекту все же были проведены. Успешно прошли и бросковые испытания массогабаритной модели ракеты "Ярс", адаптированной к "Баргузину".

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